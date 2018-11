Improvisierte Zustände findet Johanna Ahlert spannend. Die Neustädterin hat deshalb 40 Wagenburgen in Deutschland besucht und zeigt 22 Aufnahmen davon im Brodelpott. (Gerbracht)

Walle. Eine eigene Telefonzelle im Garten stehen zu haben – eine gelbe, versteht sich – ist etwas, was manchem Nostalgiker gefallen könnte. In Wagenburgen kommt es gar nicht mal so selten vor, dass sich jemand diesen Traum erfüllt.

Aber Wagenburgen sind auch sonst besondere Orte: Mal sind es kleinere, mal größere Ansammlungen von dauerhaft bewohnten Wohn- und Bauwagen oder auch selbstgezimmerter Hütten, mit denen unkonventionell lebende Menschen öffentlichen Raum zur Privatsphäre umdefinieren. Außenstehende betrachten solche Plätze emotional; oft irgendwo zwischen romantischer Verklärung und behausten "Unorten" angesiedelt.

Beides ist ohne weiteres an den Bildern in der Ausstellung "Convoi" nachzuvollziehen, die jetzt im Kulturhaus Brodelpott in Walle zu sehen sind. Die Fotografien von Johanna Ahlert liefern viele Anhaltspunkte für unterschiedliche Reaktionen innerhalb dieses Bewertungsspektrums. Auf den 22 in Walle ausgestellten Fotos von Johanna Ahlert sind zwei gelbe Telefonzellen zu sehen. "Es gibt bestimmte Elemente, die sich immer wieder finden", weiß die Fotografin.

Ihre Faszination für improvisierte Zustände entdeckte die Künstlerin durch eine Aufnahme auf dem Fusion-Festival-Gelände in Lärz. Zu diesem Zeitpunkt hatte die heute in der Neustadt lebende Künstlerin nach einem Diplomarbeitsthema für ihr Fotografiestudium an der Hochschule für Künste gesucht.

Insgesamt 40 Wagenburgen in ganz Deutschland hatte sie 2008 aufgesucht, um das Material für ihre Abschlussarbeit zu sammeln, und dabei einen Blick für derartige Wiederholungen entwickeln können. Insgesamt sei das Thema dann zu spannend gewesen, um es nur ihrem Professor vorzulegen, fand Ahlert. Aus dem Grund zeigt sie einen Großteil der ursprünglich gemachten Aufnahmen jetzt zum zweiten Mal öffentlich, dieses Mal im Waller Kulturhaus. Auf einigen Bildern sind Gesichter zu sehen – von Bewohnerinnen und Bewohnern unterschiedlicher Wagenplätze. Doch die teilweise bedrückenden Gesichtsausdrücke seien nicht der Lebenssituation zuzuschreiben, sagt die Künstlerin. Die ernste Mimik habe vor allem mit ihrer Forderung an die Modelle zu tun, "neutral zu gucken". Denn Ahlert hat alle Fotos der Serie mit einer analogen 4x5-Inch-Lindhof-Fachkamera gemacht, die häufig für Architekturaufnahmen verwendet wird. Diese Kamera, die optisch noch stark an die allerersten Kameras mit Ziehharmonikakörper erinnert, braucht nach ihrer Erklärung eine längere Belichtungszeit. Ein neutraler Gesichtsausdruck laufe dadurch weniger Gefahr, zu einer grotesken Maske zu erstarren oder durch Bewegungen zu verwackeln.

In der Ausstellung selbst sollen die Porträtaufnahmen nicht den abgebildeten Plätzen rechts und links davon zugeordnet werden, auch wenn die Hängung einen anderen Eindruck erzeugt: "Die Leute, die so leben, sind sehr kamerascheu und haben oft schlechte Erfahrungen mit der Presse gemacht – sie wollen nicht, dass man weiß, wo sie leben", erinnert sich die gebürtige Bielefelderin. Trotzdem war es für sie, nachdem die ersten Verbindungen zu einer Wagensiedlung hergestellt waren, leicht, weiterzumachen. Ahlert: "Die Szene ist eng vernetzt. Da führte ganz schnell ein Kontakt zum nächsten."

Zu der Ausstellungseröffnung waren auch Besucher gekommen, die sich "der Szene" zuordnen lassen. Einer von ihnen äußert sich sehr zufrieden über das, was er sieht: "In der Regel wird Wagenleben immer gleich wahrgenommen, aber hier wird eine gute Bandbreite dargestellt."

Dafür war Johanna Ahlert auch viel unterwegs, unter anderem hat sie Wagenburgen in Flensburg, Lübeck, Hildesheim, Berlin, Köln, Düsseldorf und Tübingen für ihre Aufnahmen besucht.

Die Ausstellung "Convoi" von Johanna Ahlert ist noch bis zum 17. Mai im Kulturhaus Walle, Brodelpott, Schleswiger Straße 4, zu sehen. Die Öffnungszeiten sind: montags, mittwochs und freitags von 10 bis 13 Uhr und montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr. Mehr unter Telefon 3887073.

