Die beiden Theaterpädagoginnen Michaela Uhlemann (links) und Jana Köckeritz leiten die Wilde Bühne. Sie üben mit dem Ensemble aus ehemaligen Suchtkranken Stücke über Themen aus der Lebenswelt von jungen Menschen ein: Drogenrausch, Internetsucht, Isolation und Gewalt an Schulen. (Fotos: Gerbracht)

Neustadt. "Aaaaaaaah!" Der Aufschrei geht durch Mark und Bein. Kurz darauf wird er aufgegriffen; mal sind es Frauen, mal Männer, die aus voller Kehle diesen lang gezogenen Schrei loslassen.

Die Proben des Ensembles beginnen immer mit Übungen, in denen die Laienschauspieler ihre Gefühle ausdrücken und weitergeben.

Was ist passiert? Nichts Beunruhigendes. Die Schauspieler der Wilden Bühne wärmen sich lediglich für ihre wöchentliche Probe auf. Sie stehen im Kreis und geben Gefühle weiter. Nachdem die Wut sich einen Weg durch die Kehlen der Mitspieler gebahnt hat, ist ohne Bedenkzeit das Verliebtsein dran. Charmanter Augenaufschlag, die Arme verlegen verschränkt und ein gehauchtes "Du, ich find’ Dich echt süüüß". Die Runde greift es auf.

In diesem Raum stehen Laienschauspieler, das ist keine Frage. Doch die Lebenserfahrung, die die Mitglieder der Wilden Bühne mitbringen, unterscheidet sie von vielen anderen. Alle von ihnen waren von harten Drogen abhängig. Und sie haben sich aus eigener Kraft davon befreit.

"Viele unserer Mitspieler haben während ihrer Drogenkarriere den Zugang zur Gefühlswelt völlig verloren und erst in der Therapie wieder gelernt, darüber zu reden", sagt Jana Köckeritz. Gerade deshalb seien diese Übungen so wichtig.

Gemeinsam mit Michaela Uhlemann leitet sie das Projekt Wilde Bühne nun bereits im zehnten Jahr. Während ihres Schauspielstudiums in Ottersberg und einem gemeinsamen Praktikum in einer Suchtklinik haben die beiden sich gefunden, ohne sich gesucht zu haben. "Es hat einfach gepasst", meint Uhlemann.

Mit einer mobilen Theaterwerkstatt haben die beiden Theaterpädagoginnen angefangen. "Es hat sich schnell herauskristallisiert, dass wir Stücke für Jugendliche und junge Erwachsene anbieten wollen", meint Köckeritz.

Das Konzept der "Wilden Bühne" in Stuttgart war schließlich das Vorbild für das Format der Wahl. Ein Ensemble aus ehemaligen Suchtkranken, das Themen aus der Lebenswelt von jungen Menschen auf die Bühne bringt: Drogenrausch, Internetsucht, Isolation und Gewalt an Schulen – Präventionsarbeit von denjenigen, die wissen, wovon sie reden. "Ihre Kompetenz ist, dass sie den Weg aus der Sucht gefunden haben", betont Uhlemann.

Die Laienspielgruppe hat mit Stücken wie "Helden im Netz", das sich mit den Gefahren virtueller Welten beschäftigt, und "Kalte Wut", das Amokläufe an Schulen thematisiert, bereits bundesweit Erfolge erzielt. Den moralischen Zeigefinger erheben die Theaterpädagoginnen jedoch nie. "Es geht uns eher darum, mit Zuschauern und Schülern ins Gespräch zu kommen und deren eigenen Ängste und Erfahrungen aufzugreifen", erklärt Köckeritz.

Außer Aufführungen an verschiedenen Spielstätten und Schulen spiele daher die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern in Workshops und Gesprächsrunden eine große Rolle bei der Wilden Bühne. Dabei ist den beiden Regisseurinnen und Schauspielerinnen wichtig, dass sie nicht als Therapeuten für Suchtkranke verstanden werden, sondern dass die Kunst im Mittelpunkt steht. Sprache, Ausdruck und all die anderen Dinge, die professionelles Spiel ausmachen, müssen die Teilnehmer lernen. Dass die Theatergruppe den Mitgliedern hilft, ihren Alltag drogenfrei zu überstehen, ist ein willkommener Nebeneffekt.

Gefühle wieder zuzulassen

Wird ein Akteur dennoch rückfällig, darf er erst wieder mitspielen, wenn er wieder clean ist. Eine Therapie und der Besuch von Suchtberatungsstellen wird ihnen in so einem Fall ans Herz gelegt. Gelegentlich kommt so etwas vor. Und über die Rückkehr zur Theatergruppe entscheidet später das Ensemble gemeinsam. Es gibt jedoch auch Erfolgsgeschichten von Mitspielern, die selbst ein Schauspielstudium aufgenommen und beendet haben.

Das Spiel bei der Wilden Bühne ist ein Bekenntnis zum Leben und zu dem Willen, die Gefühle zuzulassen, die die Drogen zuvor umnebelt haben. "Der Schritt ins Rampenlicht ist für viele eine bewusste Rückkehr in die Gesellschaft, aber auf einer künstlerischen Ebene", erklärt Köckeritz.

Selbstverantwortung für das eigene Leben übernehmen, mitspielen statt zuschauen. Davon handelt auch "Sturz ins Leben", das jüngste Stück der Gruppe. Auch diese Geschichte von einem Engel, der nach einem Absturz auf die Erde und für ein Leben voller verwirrender Gefühle seine Unsterblichkeit verliert, ist die Idee der beiden Frauen.

Sie schreiben alle Theaterstücke selbst . Und immer werden die Szenen gemeinsam mit dem Ensemble ausgearbeitet. Auf diesem Weg kann jeder Akteur auch ein Stück von sich selbst einbringen. Aber nur, wenn er auch will.

"Unsere Mitspieler wollen als Schauspieler wahrgenommen und nicht ewig auf ihre Drogenvergangenheit reduziert werden", weiß Jana Köckeritz. Eine Wertschätzung als Künstler, das sei es, wonach sie suchen.

Edwin genießt diese Bestätigung nach jedem Auftritt immer wieder aufs Neue. Er ist der "Dienstälteste" unter den etwa 15 Mitgliedern. "Ich bin seit 22 Jahren clean", sagt er.

Was dieser einfache Satz im Alltag bedeuten mag, kann nur nachvollziehen, wer diesen Kraftakt einmal selbst bewältigt hat. "Ich kann zeigen, dass es funktioniert, so lange clean zu bleiben", weiß er um seine Vorbildfunktion.

Das gibt beispielsweise für Sergej Kraft ab, der erst vor etwa einem Jahr zu dem Ensemble gestoßen ist. Auf die Frage, was das Besondere an der Wilden Bühne für ihn ist, antwortet der 32-Jährige nicht, weil die zu spät Gekommenen ihn zunächst mit einer innigen Umarmung begrüßen. Erst danach stellt er fest: "Mir bedeuten diese herzlichen Menschen sehr viel – in meinem früheren Leben wurde ich nicht umarmt."

Verein wilde Bühne, Buntentorsteinweg 38, Telefon 4313960. Nähere Informationen unter www.wilde-buehne-bremen.de.