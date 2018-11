Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Theaterstück am Mittwoch

Wk

Horn-Lehe. Die Begegnungsstätte am Johanniterhaus, Seiffertstraße 95, lädt für Mittwoch, 30. Januar, um 15.30 Uhr zu einem generationsübergreifenden Theaterstück ein. Die Inszenierung von und mit Dieter Strobel und Heike Eulitz trägt den Titel "Enkel sucht Opa". Das Stück handelt von Ole, der sich schon lange einen Opa wünscht – und schließlich auch einen findet. Ole und Erich verbringen eine schöne Zeit miteinander, aber dann müssen sie wieder Abschied voneinander nehmen. Aber das ist nicht so schlimm, als wenn sich Ole und Erich nie gefunden hätten. Das humorvolle Erzähltheaterstück ist für alle Zuschauer ab fünf Jahren geeignet. Der Eintritt ist frei, eine Spende am Ausgang ist willkommen.