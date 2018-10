Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Thema: Politik für Senioren

Wk

Oberneuland. Beim nächsten CDU-Themenabend werden sich die Christdemokraten mit den Belangen von Seniorinnen und Senioren im Stadtteil sowie allgemeinen Themen der Seniorenpolitik befassen. Unter dem Titel "Politik für Senioren in Oberneuland" findet der Themenabend am Mittwoch, 11. Juli, 19 Uhr, in der Stiftungsresidenz Ichon-Park, Oberneulander Landstraße 70, statt. Als externe Gäste für Vorträge und als Diskussionspartner werden der Seniorenvertreter des Beirates, Klaus Mayer, die Hausleiterin der Stiftungsresidenz Ichon-Park, Sylvia Hoven, sowie der neue Landesgeschäftsführer der CDU Bremen und derzeitige Referent in der Bundesgeschäftsstelle der Senioren Union, Emanuel von Boeselager, erwartet. Gäste und Freunde der Partei sind willkommen.