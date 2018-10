Neustadt. Wie weit dürfen Journalisten gehen, um den Voyeurismus der Massen zu befriedigen und der eigenen Karriere den nötigen Kick zu geben? Fragen wie diese verhandelte schon Billy Wilder in dem Hollywood-Streifen "Reporter des Satans", in dem Kirk Douglas in der Hauptrolle eines abgehalfterten Journalisten alles daran setzt, mit der reißerischen Reportage über ein Grubenunglück sein Comeback zu schaffen. Oft kann ein spektakuläres Interview die Wende bringen.

Das wusste auch der niederländische Autor und Filmregisseur Theo van Gogh. Kurz bevor er im November 2004 von einem islamischen Fundamentalisten ermordet wurde, drehte er den Film "Das Interview". Der Stoff wurde nach seinem Tod in einem Remake in Hollywood produziert. Ab Freitag, 8. März, um 20 Uhr ist der Theater-Thriller für zwei Darsteller in der Regie von Kurt Wobbe aus dem Buntentor im Theaterhaus Schnürschuh, Buntentorsteinweg 145, zu sehen.

Journalismus auf dem Prüfstand

In dem Sujet stellte der Filmemacher, ein Ururenkel und Namensvetter von Theo van Gogh, dem Bruder des Malers Vincent van Gogh, den eigenen Berufsstand des Journalismus kritisch auf den Prüfstand. Der gestandene Politik-Redakteur Pierre Peters ist zwar alles andere als ein "Reporter des Satans", aber er hat einen Karriereknick zu verkraften. Seit einem Bosnien-Einsatz, bei dem er mit Granatsplittern verletzt wurde, trinkt er mehr, als er sollte. Statt über den Rücktritt des Bundespräsidenten zu berichten, muss er für einen erkrankten Kollegen aus dem Kulturressort einspringen und Katja Schuurmann, den Star einer Seifenoper, interviewen.

Lustlos und unvorbereitet erscheint er zum Termin und muss im Laufe des Katz- und-Maus-Spiels, das sich zwischen ihm und Katja entwickelt, feststellen, dass im "Silikonhirn" der vermeintlichen Barbie mit der künstlich aufgeblasenen Oberweite viel mehr steckt, als er zunächst erwartet hatte. Ja, er glaubt sogar eine Seelenverwandtschaft zwischen sich und ihr zu entdecken, da beide ein dunkles Geheimnis haben, das es zu wahren gilt. Welche Geheimnisse das sind und was die beiden unternehmen, um sich gegenseitig aus der Reserve zu locken, das wird durch die beiden Darsteller Sissi Zängerle aus dem Viertel und Frank Stuckenbrok aus Huchting zu einem Kammerspiel mit Psychothriller-Qualitäten. "Diese Hassliebe und dieser Machtkampf, der sich zwischen den beiden abspielt, erinnert mich an die Konstellation in ,Wer hat Angst vor Virginia Woolf’ von Edward Albee", resümiert die Schauspielerin.

Der Star der Fernsehsoap dreht die Rollen um und verführt den Journalisten zu einem Seelen-Striptease. Sissi Zängerle, die regelmäßig im Schnürschuh-Theater und auf dem Theaterschiff spielt und auch durch die Produktion "Sekretärinnen" im Packhaus Theater in bester Erinnerung geblieben ist, beweist in der Rolle der Katja eine große Wandlungsfähigkeit. Mal begehrt sie in provozierend ordinärem Ton auf, um gleich darauf eine große Verletzlichkeit zu zeigen.

"Das ist schauspielerisch sehr spannend und eine große Herausforderung für uns", sagen die beiden Schauspieler. Dichtung oder Wahrheit? "Katja spielt ja ständig damit, nie weiß man, ob sie die Wahrheit sagt oder ob sie lügt", sagt Sissi Zängerle.

Ein Verhalten, das nachvollziehbar sei, findet Frank Stuckenbrok, "wenn man sieht, wie manche Menschen von bestimmten Medien demontiert werden. Es geht darum, wie Meinungen mit dem Bedienen von Klischees kreiert werden und wie sich das in den Köpfen der Leser festsetzt".

Im Zuge dieses Machtkampfes lässt sich der so seriös wirkende Pierre, der von sich selber sagt, dass er durch den Journalismus ein besserer Mensch geworden sei, auch zu Sätzen wie diesen hinreißen: "Ich habe die Macht, deinen Ruf zu vernichten!"

Diese Art von Sensationsjournalismus wirke sich direkt auf das Kaufverhalten – sprich: auf die Quote – aus, sagt der Schauspieler, der schon in vielen Produktionen des Schnürschuh-Theaters und im Improtheater zu sehen war.

"Das Interview" hat am Freitag, 8. März, im Schnürschuh-Theater, Buntentorsteinweg 145, Premiere. Weitere Vorstellungen: Sonnabend, 9. März und 6. April, sowie am 7. April um 19 Uhr und am 18. und 27. April um 20 Uhr. Karten kosten 18, ermäßigt 12 Euro und sind im Schnürschuh-Theater, Telefon 555410, zu haben.