Zunächst mussten sich die Kinder mit dem Material vertraut machen. "Die Arbeit mit dem harten und schweren Kalksandstein ist anders als mit weichem, leichten Yton", weiß Christine Konukiewitz, die gemeinsam mit Christina Körner die Steinwerkstatt leitete. Natürlich durften die jungen Künstler selbst entscheiden, was aus ihrem Stein werden sollte. "Viele Steine erinnern in ihrer Form schon an Köpfe oder Tiergestalten, wenn nicht, dann lassen sich Ornamentbänder oder menschliche Gesichter in sie schlagen", sagt Christine Konukiewitz. Stoff für eine ganze Geschichte hat Jascha auf seinen Stein gemeißelt: ein Zug, die Sonne, eine Leiter und ein Gesicht sind darauf zu sehen. "Ich würde den fertigen Stein gern bei uns im Garten aufstellen", meint er, "aber vorher muss ich erst meine Mutter fragen. In mein Zimmer passt er nicht so gut."

Für den letzten Tag hatte Christina Körner Wasserfarben mitgebracht. So kann jedes Kind seinen Stein abschließend bunt bemalen. Stellt man den Stein in den Garten, wird er nach und nach seine Farben verlieren und die Augenhöhlen oder Ritzzeichnungen werden vom Regen langsam herausgewaschen. "Doch bis dahin sind aus den Kindern längst Erwachsene geworden", schmunzelt Christina Körner.