Der Bürgerparkdirektor ist Premierengast eines neuen Findorffer Gesprächs- und Diskussionsforums. Geplant ist, künftig an jedem ersten Montag des Monats interessante Gäste aus der Stadt nach Findorff einzuladen, um in einer offenen Runde zu bestimmten Themen ins Gespräch zu kommen. Organisatoren der "Stadtgespräche in Findorff" sind die Initiative "Leben in Findorff", das Lokal "Lilie", Rabus Kulturprojekte und Rätsch Communications. Die nächsten Gäste der Veranstaltungsreihe stehen bereits fest: Am Montag, 6. Mai, ist der Vorstandssprecher der Bremer Straßenbahn AG (BSAG), Wilfried Eisenberg, Gast in Findorff. Für Montag, 3. Juni, wurde die Findorffer Kulturschaffende Katrin Rabus in die "Lilie" eingeladen. Der Eintritt zu den "Findorffer Stadtgesprächen" ist frei.

Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter den Adressen www.lilie-bremen.de und www.lebeninfindorff.de.