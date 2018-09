Marco Bode fesselt die Sechstklässler der Oberschule Julius-Brecht-Allee. Wie die Geschichte "Das große Giggler-Geheimnis" ausgeht, wollen die Mädchen und Jungen selbst nachlesen. Der beliebte ehemalige Fußballprofi beantwortet auch viele andere Fragen der Kinder. (Petra Stubbe)

Gartenstadt Vahr. Vor der mit Spannung erwarteten Ankunft des beliebten Ex-Fußballprofis Marco Bode, herrscht helle Aufregung im Klassenzimmer der Oberschule Julius-Brecht-Allee. Schnell tragen alle gemeinsam die Schultische raus, und ein Sofa wird reingestellt. Eine rote Decke macht das Sofa dann zu einem gemütlichen Vorleseplatz.

Im Halbkreis sitzen die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6.2 und 6.4 auf Stühlen und auf dem Fußboden und warten auf den prominenten Gast. Die echten Fußballfans kennen den Namen Marco Bode schon, andere haben sich vorher noch im Internet über ihn informiert. Der zwölfjährige Revan aus Blockdiek weiß schon einiges. "Zu Hause lese ich auch manchmal. Aber eigentlich nur Fußballbücher." Christian (elf) aus der Vahr liest auch ganz gerne mal richtige Action-Bücher und findet Jungs, die lesen, gar nicht uncool. Und gerade dafür steht auch Marco Bode als gutes Vorbild.

"In der heutigen Zeit, wo die digitale und technische Konkurrenz zu Büchern immer größer wird, ist es besonders wichtig, die Kinder fürs Lesen zu begeistern", sagt Marco Bode. "Und auch Jungs sollen lesen und nicht nur Fußball spielen", meint er. Bode hat eines seiner Lieblingsbücher zum Vorlesetag in die Oberschule Julius-Brecht-Allee mitgebracht: "Das große Giggler-Geheimnis" von Roddy Doyle.

Als er mit dem Vorlesen beginnt, wird es schlagartig mucksmäuschenstill in der Klasse. Sogar die Kinder mit Bonbontüten in der Hand hören auf zu naschen, damit das Knistern der Tüten die Atmosphäre im Raum nicht stört und sie nichts verpassen.

Das Buch "Das große Giggler-Geheimnis"erzählt von kleinen, geheimnisvollen Wesen – den Gigglern –, die die Erwachsenen damit bestrafen, sie in Hundehaufen treten zu lassen, wenn sie gemein und ungerecht zu Kindern waren. "Aufhören oder weiterlesen?", fragt Marco Bode nach einer Weile in die Runde. Ganz klar, er soll weiterlesen.

Der Hauptfigur in dem Buch, Mister Mack, der als Kekstester in einer Keksfabrik arbeitet, soll gerade diese Strafe auf seinem Heimweg widerfahren: Ein riesiger Kot-Haufen liegt direkt vor seinen Füßen. Doch kurz vorm Reintreten wird Mister Mack von einer Möwe – die keinen Fisch mag – abgelenkt und sein Fuß verharrt nur wenige Zentimeter vor der stinkenden Tretmine. Alle Kinder warten nun gespannt darauf: Tritt er hinein oder nicht?

Leider reicht die Zeit der Lesestunde nicht aus, um das ganze Buch vorzulesen und das Ende zu erfahren. Aber die Kinder sind sich hinterher einig, das sie das Buch ausleihen oder sich zu Weihnachten wünschen wollen, um das Ende der Geschichte zu erfahren.

"Ich habe dieses Buch ausgewählt, weil ich den Autor gerne mag, und dieses Buch sehr humorvoll und skurril finde. Es ist eine schöne, lustige Geschichte, wobei es aber auch um Ungerechtigkeit gegenüber Kindern geht", sagt Marco Bode.

Nach dem Vorlesen dürfen die Kinder dem ehemaligen Werder-Kicker ihre Fragen stellen. Die elfjährige Fenja aus der Vahr hakt nach: "Wussten Sie, dass Thomas Schaaf hier zur Schule gegangen ist?" Das wusste Marco Bode bisher nicht. Nach vielen weiteren Fußball-Fragen gibt es dann endlich die begehrten Autogramme für alle. Auch Fenja hat sich eines geholt. Sie findet, dass Marco Bode richtig gut vorgelesen hat. "Das war total klasse. Es hat viel Spaß gemacht, zuzuhören."

Der Bundesvorlesetag wurde von der Zeit, der Stiftung Lesen und der Deutschen Bahn ins Leben gerufen. Dabei kann jede und jeder mitmachen. Mit dabei sind auch viele Politiker und Prominente, die am gleichen Tag an verschiedenen Orten Kindern und Jugendlichen etwas vorlesen. Marco Bode ist einer der Prominenten, denen es am Herzen liegt, dass Bücher in der heutigen digitalen Medienwelt nicht in Vergessenheit geraten. Durch Vorlesen sollen Kinder und Jugendliche zum Selberlesen zu animiert werden.

"Wir wurden sehr kurzfristig gefragt, ob unsere Schule Interesse hat, bei dieser Aktion mitzumachen", sagt Daniel Fischer, der Deutschlehrer der beiden Klassen. "Natürlich haben wir sofort zugesagt, vor allem als wir erfuhren, dass Marco Bode zu uns kommt. Wir würden diesen Tag auch gerne in unserer Schule etablieren, am liebsten wieder mit so einem tollen Prominenten wie heute." Aber es sei ihnen klar, dass im kommenden Jahr andere Schulen dran seien, "so eine tolle Aktion mitzumachen".

