In der Begegnungsstätte der Versöhnungsgemeinde war es eng, als die Verkehrsführung in der Sebaldstraße diskutiert wurde. Bei der Testwahl stimmten laut Ortsamtsleiter Höft 43 Anwohner gegen eine Sperrung der Sebaldstraße auf Höhe der Adamistraße, 31 Anwesende dafür.

"Für mich ist das ein Witz", sagt Manuela Krüger. Sie setzt sich im Namen der Anwohner der Sebaldstraße seit Februar 2011 für die Schließung der Straße ein. Es sei nicht geprüft worden, wo diejenigen, die mit abgestimmt haben, wohnen, beklagt sie. Sie habe bei den Bewohnern der 50 Wohneinheiten der Sebaldstraße nachgefragt. 38 wären für die Sperrung, fünf dagegen, der Rest enthielt sich.

Melanie Kennard hält eine Liste mit Unterschriften gegen die Sackgasse dagegen, auf der auch zwölf Anwohner der Sebaldstraße unterschrieben haben. Sie wohnt in der Schloßparkstraße und möchte weiterhin ohne auf der Sebaldsbrücker Heerstraße im Stau zu stehen nach Hause kommen. Krüger fürchtet nun, dass Kennards Mitgliedschaft in der SPD die Entscheidung der Politiker beeinflusst. Das weist Beiratssprecher Matthias Roßberg entschieden zurück. Der Beirat müsse die Interessen der Bewohner des gesamten Stadtteils vertreten, sagt er. Ralf Bohr (Grüne) sagte, seine Partei könne sich eine Sperrung der Straße vorstellen.

Die Polizei habe grundsätzlich nichts gegen eine Sperrung der Sebaldstraße, sagt Michael Häntsche, Leiter des zuständigen Polizeireviers Vahr, halte sie aber nicht unbedingt für nötig. Die Polizei habe in der Sebaldstraße zweimal eine Messtafel aufgestellt, die Anzahl und Geschwindigkeit der Fahrzeuge zwischen 4 und 9 Uhr und 12 und 15 Uhr gemessen. Gut 2500 Fahrzeuge seien zu den Zeiten in etwa einer Woche durch die Sebaldstraße gefahren, sagt er. Die Geschwindigkeit liege meist zwischen 30 und 40 Kilometer pro Stunde, in Einzelfällen höher. Eine weitere Messung im Sommer soll zeigen, ob die Öffnung des neuen Parkhauses von Mercedes an der Hermann-Koenen-Straße dazu führt, dass weniger Autos die Sebaldstraße befahren.

Sollte der Ausschuss sich für eine Schließung der Straße entscheiden, wird das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) die Entscheidung verkehrsrechtlich prüfen und die Kosten abwägen. "Eine Schließung hätte die Belastung anderer Straßen zur Folge", sagt Ernst Kittlaus vom ASV, der auch auf der Einwohnerversammlung war. Es hätten Anwohner mit Klagen gedroht. "Wir müssen das sehr genau prüfen", sagt er.