Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Umzug in Neubau

Kan

Woltmershausen. Das Autocenter Weyher, bisher in der Seumestraße 10 ansässig, zieht in Woltershausen um – in einen gerade fertiggestellten Neubau in der Straße Am Gaswerk 15-17. Inhaberin ist Diplom-Ingenieurin Honorata Weyher, die den Betrieb im März 2003 gegründet hat. Am neuen Firmensitz hat das Autohaus Weyher eine 380 Quadratmeter große Halle mit vier Hebebühnen und einer Grube für die Fahrzeugreparatur plus Reifenlager bauen lassen. Das Autocenter ist ein reiner Reparaturbetrieb. Nach den Worten von Martin Weyher, Ehemann der Inhaberin, wird der komplette Umzug Ende dieser Woche abgeschlossen sein. Das Autocenter Weyher ist dann Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr unter der bisherigen Telefonnummer 6918108 erreichbar. Weitere Infos per Mail info@autocenter-weyher.de und www.autocenterweyher.de.