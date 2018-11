Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Verabschiedung der Pastorin

Hjo

Bardewisch. Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Bardewisch lädt ihre Gemeindeglieder für Sonntag, 19. August, zur Verabschiedung von Pastorin Ute Clamor herzlich ein. Der Gottesdienst in der Heilig-Kreuz-Kirche, den Pastorin Clamor selbst feiert, beginnt um 15 Uhr und wird musikalisch vom Ökumenischen Singkreis und den Altenescher Kirchturmkrähen umrahmt. Anschließend findet im Festzelt vor der Pastorei ein gemütliches Beisammensein mit Kaffee, Kuchen und Bratwürsten statt. Pastorin Ute Clamor verlässt die Kirchengemeinde Bardewisch, in der sie 20 Jahre tätig war, und tritt zum 1. September eine neue Pfarrstelle in Vechta an.