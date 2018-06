Begleitend zur Ausstellung werden Vorträge angeboten. Heute ab 11 Uhr das Referat "Milchwirtschaft in der Einen Welt – Spurensuche in Südamerika und Afrika" von Ottmar Ilchmann, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Anschließend spricht Gerhard Dehlwes von der Hofmolkerei Dehlwes in Lilienthal über "Milch – regional, tiergerecht und ökologisch – Die Hofmolkerei Dehlwes stellt sich vor."

Außerdem laden die Grünen für Freitag, 23. November, 19 Uhr zum Themenabend in die Kulturmühle Berne, Lange Straße 74, ein. Astrid Meyer vom katholischen Hilfswerk Misereor spricht über "Hunger in der Welt – und was haben wir damit zu tun? Auswirkungen europäischer Agrarpolitik und globaler Agrarspekulationen."