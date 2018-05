Das Verbrechen im Blockland brachte damals zwölf Menschen den Tod. Die mutmaßlichen Täter waren schnell gefasst: Es waren junge Polen, die zuvor von den Deutschen verschleppt und im Bremer Raum zur Zwangsarbeit gezwungen worden waren. Nach dem Überfall im Blockland sprach der Bremer Senat von nicht weniger als "Polenterror". Das amerikanische Militärgericht setzte auf Vergeltung: Vier der Verurteilten wurden sogleich hingerichtet. Der einzige Überlebende des Raubüberfalls aber, Wilhelm Hamelmann, vergab den Tätern und wurde erstaunlicherweise zum Fürsprecher für Vergebung. Hamelmann war ein gläubiger Christ und aktiver Gegner der Nazis. Er stammte aus der Bremer Arbeiterbewegung und wurde nach Kriegsende zum Vorsitzenden des Arbeitshilfswerks in Walle. 1967 bat er um Gnade für diejenigen, die immer noch im Zuchthaus saßen.

Die Ausstellung ist mittwochs und donnerstags von 15 bis 19 Uhr und sonntags nach den Gottesdiensten (etwa 12 bis 13.15 Uhr) geöffnet. Im Rahmen des Begleitprogramms gibt es am Mittwoch, 15. Mai, 19.30 Uhr den Film- und Gesprächsabend "Pakete der Solidarität" mit Luise Scherf, am Mittwoch, 22. Mai, 19.30 Uhr, einen Gesprächsabend unter dem Motto "Wie kann ich vergeben?" und am Donnerstag, 23. Mai, 19 Uhr, die Vorführung des Films "Leise gegen den Strom".