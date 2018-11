Götz von Einem, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Bremen:"Der Ausbildungsmarkt ist im Wandel. In diesem Jahr gibt es in vielen Berufen gut eine Woche vor dem ersten Ausbildungsbeginn August noch unbesetzte Ausbildungsplätze. Damit steigen auch die Chancen der etwas schwächeren Schülerinnen und Schüler. Allerdings nur, wenn sie mit einer perfekten schriftlichen und persönlichen Bewerbung bei zukünftigen Ausbildungsbetrieben punkten können. Ich rate allen Jugendlichen, die noch keine Ausbildung gefunden haben, oder erst einmal weiter zu Schule gehen wollen, sich dringend mit der Berufsberatung in Verbindung zu setzen. Ein unnötig verlängerter Schulbesuch verbessert nicht in allen Fällen die Aussicht auf einen Ausbildungplatz."

Einen Termin bei der Berufsberatung gibt es unter Telefon 01801/555111 (Festnetzpreis 3,9 Cent/Minute, Mobilfunkpreis 42 Cent/Minute).