Offiziell steht bislang nur fest: Aus insgesamt 19 Bewerberinnen und Bewerbern haben die drei Beiräte Walle, Findorff und Gröpelingen in einem vertraulichen Findungsprozess vier Kandidatinnen und Kandidaten ausgewählt, die sich während der öffentlichen Sitzung am Mittwoch zur Wahl stellen werden. Dass ihre Namen und Qualifikationen erst zu diesem Zeitpunkt öffentlich gemacht werden, ist ein üblicher Vorgang, erklärt Reiner Kammeyer, in der Senatskanzlei zuständig für die Beiräte und Ortsämter.