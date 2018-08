Die neuen Kurse beginnen ab dem 9. September und laufen je nach Format bis zum Februar. Anmeldungen sind möglich online unter www.vhs-bremen.de, telefonisch unter 36112345 oder auch persönlich im Bamberger-Haus, Faulenstraße 69 (montags bis mittwochs von 9 bis 15 Uhr, donnerstags bis 18 Uhr und bis zum 13. September auch freitags von 9 bis 12 Uhr).

Ob Italienisch oder Chinesisch lernen, den Kursus Bilderrahmenbau besuchen, Entspannungsübungen für die Augen kennenlernen, mit Autogenem Training entspannen oder eine Fortbildung in Natur- und Wildnispädagogik besuchen – in ihren verschiedenen Fachbereichen bietet die Volkshochschule viel Bewährtes und einiges Neue. Im Computerbereich werden neben Grundlagenkursen und Seminaren zu Standard-Officeprogrammen wie Word, Excel, Outlook und Powerpoint auch topaktuelle Fragen behandelt. So widmet sich eine Einzelveranstaltung unter dem Titel "Was ist eigentlich eine ,Cloud’?"der Online-Speicherung. Weitere Veranstaltungen befassen sich mit der Online-Kreditkarte Paypal, dem Social Media Marketing oder den Smartphones mit Android-Betriebssystem.

Weil die moderne Medienwelt für Laien nur schwer zu durchschauen ist, empfiehlt die VHS auch den Besuch der Medienkompetenz-Messe am Freitag, 30. August, die in Kooperation mit der Bremischen Landesmedienanstalt im Bamberger-Haus ausgerichtet wird. Besucher können sich dort kostenlos informieren und im offenen "Barcamp" mit Anbietern und Experten ins Gespräch gehen. Das Programm und weitere Infos gibt es im Internet unter der Adresse www.bremische-landesmedienanstalt.de.

Um künftige Fachkräfte für die bremische Wirtschaft zu gewinnen, bietet die VHS für kluge Köpfe unter anderem aus den europäischen Krisenländern Crashkurse an, die einen schnellen Zugang zur deutschen Sprache ermöglichen. Arbeitnehmer mit Migrationshintergrund können ihre Deutschkenntnisse optimieren und Absolventen von berufsbezogenen Deutschkursen haben im Anschluss daran die Chance, sich sprachlich noch weiter zu qualifizieren. Diese Weiterbildungen laufen im Rahmen des "IQ-Netzwerkes Bremen". IQ steht hier für "Integration durch Qualifizierung".

VHS-Teams werden am Sonnabend, 24. August, mit Programm und Beratung in den Stadtteilen unterwegs sein: Die Zweigstelle West von 10 bis 12 Uhr im Walle-Center, dieZweigstelle Süd von 10 bis 14 Uhr in Kattenturm am Eingang der Passage Kattenturm, Gorsemannstraße 12, und die Zweigstelle Ost von 9 bis 14 Uhr in der Vahr im Einkaufszentrum Berliner Freiheit.