Kaum einer erinnert sich heute noch an die frühere Verbindung von Findorff über den Hauptbahnhof zur St.-Jürgen-Straße

Von Findorff ins Steintor: Vor 100 Jahren Start der Linie 9

Rainer Kabbert

Findorff·Steintor. Innerhalb der Ziffern der Bremer Straßenbahnlinien gibt es heute so einige Lücken. Eine der fehlenden Nummern ist die der früheren Linie "9". Kaum jemand erinnert sich heute noch an diese Verbindung. Und das ist auch kein Wunder, denn fast genau vor 100 Jahren, am 6. August 1913, fiel der Startschuss für die Straßenbahnlinie 9 von der Hemmstraße in Findorff über die Admiralstraße, den Breitenweg, den Hauptbahnhof, Am Dobben und Sielwall zur St.-Jürgen-Straße.