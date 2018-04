Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Vortrag zur Energiewende

Xkn

Huchting. Der CDU-Stadtbezirksverband Huchting lädt für Donnerstag, 2. August, 19 Uhr, zum Bürgerstammtisch im Grollander Krug (Hotel Robben), Emslandstraße 30, ein. Diesmal geht es um die Frage, was die Energiewende für Deutschland und Europa bedeutet. Referent ist der Geschäftsführer der Firma Elmatic GmbH, Helge Ellwart, der sich seit Jahren mit energieeffizientem Gebäudemanagement befasst. In seinem Vortrag zur Energiewende wird er unter anderem marode Stromleitungen, den Ausbau der Windenergie und veraltete Technik in schlecht isolierten Gebäuden thematisieren.