Ausgewählt wurden die Länder, aus denen auch einige Kinder der Schule stammen. Zusammengekommen sind Brasilien, England, Ghana, Griechenland, Italien, Russland, Spanien, die USA und natürlich Deutschland. Mit diesen Ländern haben sich die 185 Schüler in acht Klassen im fächerübergreifenden Unterricht beschäftigt.

Da wurde eine Mutter über ihre Kindheit und die Schule in Ghana befragt, ein Vater erzählte, wie er seine Schulzeit in den USA verbracht hat. Die Schüler sollten erfahren, wie die Menschen in diesen Ländern leben und arbeiten, was sie essen, wie sie sich kleiden, wie sie wohnen und ihre Freizeit verbringen. Die Informationen wurden mit Texten und Bildern auf Plakaten übersichtlich dargestellt und in der Schule aufgehängt. Daneben bauten die Schüler lateinamerikanische Percussion-Instrumente, mit denen sie Tanzrhythmen trommeln können. Zur Hymne der Fußball-WM 2006 in Deutschland, von Herbert Grönemeyer komponiert, haben die Schüler einen Fußballtanz einstudiert, den sie am Freitag zur Eröffnung des Schulfestes aufführen.

Am Donnerstag schließlich traten auf dem SAV-Platz am Bahnhof 20 Mannschaften mit je sechs Spielern zu einem Fußballturnier gegeneinander an. Die Spieler liefen in Trikots mit den Landesfarben der beteiligten WM-Staaten auf. Die Trikots hatte eine Gestaltungsgruppe im Nachmittagsunterricht entworfen und bemalt. Acht Minuten dauerte ein Spiel, und dabei ging es temperamentvoll zur Sache. Hinterher erzählten Tolger, Jason und Miguel aus der 3b aufgeregt von ihren fußballerischen Heldentaten, von den geschossenen oder versemmelten Toren.

Professionell durchgeplant und organisiert wurde das Schüler-Fußballturnier von zwei gestandenen Handballern, Linda Schulze von der SVGO Bremen und Trainer Bastian Friese von der HSG Stedingen. Beide Sportler haben langjährige Erfahrungen, und so lief das Kickerfest der Grundschüler routiniert und störungsfrei bis zur Siegerehrung ab.

Lauf zugunsten der Bibliothek

Diejenigen Schüler, die dem Fußball absolut nichts abgewinnen konnten, durften auf eine andere Sportart ausweichen. Sie kämpften in einem Floorball-Miniturnier (Stockballspiel) um den Sieg. Denn mitmachen sollte jeder. Rektorin Heike Ahrens sorgte so dafür, dass die ganze „Schule in Bewegung“ kam. Neben den Grundschülern sahen sich am Donnerstag viele Eltern die Turnierspiele an. „Wir haben sehr aktive Eltern, die sich im Schulverein engagieren“, erklärt die Schulleiterin. Die Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat klappe sehr gut.

Am Freitag findet auf dem Schulhof der Schule am Ritterkamp ein Schulfest statt. Im Rahmen dieses Festes gibt es auch einen Sponsorenlauf, für den die Kinder in ihrer Verwandtschaft und Bekanntschaft um Unterstützer geworben haben. Der Lauf führt 300 Meter um die Schule. Der „erlaufene Betrag“ soll der „Bücherburg vom Ritterkamp“ zugutekommen. Die Bücherburg ist die Schulbibliothek, die in einem alten Klassenraum untergebracht ist, wie Heike Ahrens berichtet. Hier soll eine Hochebene eingezogen werden, die als Stillezone gedacht ist, in die sich die Schüler auch einmal zurückziehen können. Der Beirat hat dafür schon 1200 Euro bewilligt, und auch die Gewoba-Stiftung wird sich an dem Vorhaben mit 1000 Euro beteiligen. Die Schulleiterin erwartet beim Sponsorenlauf einen weiteren Betrag, mit dem das Vorhaben dann verwirklicht werden kann.