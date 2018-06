Konzipiert für Kindertagesstätten wird die Erforschung der Natur mit der Förderung von Sprache und Kommunikation verknüpft. In jedem Kind steckt ein Forscher, und im "ULE-Wäldchen" auf dem Gelände der Egestorff-Stiftung in Tenever, Stiftungsweg 4, können die kleinen Detektive auf Spurensuche gehen. An vier Tagen im Jahr erfahren sie spielerisch den Lebensraum Wald und lernen seine tierischen Bewohner kennen. Darüber hinaus wird auch gesunde Ernährung ein Thema sein.

Weitere Infos zum Projekt und zur Bewerbung sind auf der Homepage der Umwelt-Lernwerkstatt zu finden: ule-bremen.de. Bewerbungsschluss ist der 13. Februar.