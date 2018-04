Es ist alles Lug und Trug. Alle wissen es, und alle machen mit: Händler, Medien, Künstler. Als Kunst lässt sich eben alles verkaufen Und alle haben irgendwie gehörig einen an der Klatsche. Oder sie sind gescheiterte Existenzen. Dieses Panoptikum von Selbsttäuschung und Absurditäten beschreibt der israelische Autor Ephraim Kishon in seiner satirische Farce „Zieh den Stecker raus, das Wasser kocht“. Das Werk ist im Jahr 1968 erschienen und hat nichts an Aktualität eingebüßt.

Eine Eigenart der Bücher und Theaterstücke von Kishon ist es, dass sie viel Raum für Interpretationen lassen. Das machen sich die Akteure des Statt-Theaters Vegesack zunutze. Diesmal sind es nicht die Routiniers, die Leben auf die Bretter der Welt bringen, sondern das Nachwuchsensemble. Unter der Regie von Michael Muscheid ist ihnen eine wunderbare Inszenierung gelungen, die Lust auf mehr macht.

Raphael Schlesinger (Michael Seegelcken-Kuhn) ist Maler. Und er ist schüchtern. Sein großes Vorbild ist Rembrandt, seine Malweise nennt er „fast realistisch“. Doch Erfolg ist ihm damit nicht beschieden. Also muss sich Raphael Schlesinger mit Aufträgen von Gurfinkel & Co über Wasser halten. Nur seine Freundin Dahlia (Barbara Pohlenz) glaubt an den Erfolg des Malers, den sie liebvoll Raphi nennt.

Eines Tages steht die international anerkannte Kunstkritikerin Kalman M. Kaschtan (Manuela Grziwa) in der Tür. Bei ihr hat Raphael Schlesinger unlängst eineinhalb Stunden vor der Tür gestanden, bis sie sturzbetrunken öffnet und sich seine Adresse notiert. Nun steht sie im Atelier des verkannten Künstlers und wartet auf einen Tee. Von seinen Werken ist die Kunstkritikerin wenig begeistert.

Glücklicherweise steht der Kessel des armen Paares Dahlia und Raphael auf einem wackeligen Konstrukt aus Tisch, Sessel und Beistelltisch. Das ist für Kalman M. Kaschtan wahre Kunst. Und als Dahlia dann auch noch zufällig ruft „Zieh den Stecker raus, das Wasser kocht“, ist es um Kalman M. Kaschtan geschehen: Sie macht aus dem wackeligen Konstrukt einen neuen Stil. Das Werk heißt natürlich „Zieh den Stecker raus, das Wasser kocht“.

Der windige Händler Joseph Pickler kauft das Werk und Raphael findet sich inmitten einer Pariser Wohngemeinschaft ebenso durchgeknallter Künstler wieder. Alle fiebern auf das Finale hin: Die große Ausstellung, die eigentlich ein Minister eröffnen soll. Doch stattdessen kommt Harald Glööckler (Ralf Müller).

Neue Möglichkeiten

Mit „Zieh den Stecker raus, das Wasser kocht“, hat das Statt-Theater Vegesack ein glückliches Händchen bewiesen: Die Darsteller des Nachwuchsensembles präsentieren sich in bester Spiellaune. Vor allem Manuela Grziwa sprengt in ihrer Rolle als im Grunde genommen völlig unglückliche Kunstkritikerin Kalman M. Kaschtan alle Grenzen. Einen wohltuend zurückhaltenden Gegenpart bildet dabei Michael Seegelcken-Kuhn als Raphael Schlesinger. Ihm scheint diese Rolle wie auf den Leib geschrieben zu sein. Seine (Kunst-)Kolleginnen Dahlia, Mon Cherie (Daniela Schulte), Gogo (Kristina Boehmke) und Valerie (Susanne Feldmüller) geben ihm Raum, in dem er agieren kann. Auch die kleineren Rollen – Jörn Winzen als Kunsthändler Pickler, Olga Borchardt als Kunstinteressierte Mrs. Green, Jessica Viohl als Rundfunkreporterin Daniela Meron sowie Svenja Zaepernick und Stefanie Fries als Galeriediener – tragen zum Gelingen bei.

Ein Übriges tut die neue Studiobühne des Bürgerhauses. Sie bietet Möglichkeiten, die der alte Raum nicht hatte.

„Zieh den Stecker raus, das Wasser kocht“ : Weitere Aufführungstermine in diesem Monat: 15. Februar und 22 Februar, jeweils 20 Uhr, 16. und 23. Februar, jeweils 18 Uhr, Studiobühne des Gustav-Heinemann-Bürgerhauses.