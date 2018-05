Die Badebucht zwischen dem Fuldahafen und dem Sportboothafen wird zukünftig "Hemelinger Sand" heißen. Der neue Park am Weserwehr in Hastedt bekommt den Namen "Der Hastedter Park am Weserwehr". Wer den neuen Weg vom Hastedter Osterdeich zum Weserwehr und Kraftwerk nimmt, geht zukünftig über den "Henny-Brunken-Weg". Henny Brunken war eine Hemelingerin, "die im Rahmen ihrer Möglichkeiten KZ-Häftlinge unterstützt hat", erklärte Ortsamtsleiter Ullrich Höft. 1968 wurde sie in die Liste "Die Gerechten unter den Völkern" der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem aufgenommen.

Der Park, der hinter der St.-Godehard-Kirche neu entsteht, heißt zukünftig "Tamra-Hemelingen-Park". Seit 1982 hat Hemelingen Kontakt zur arabischen Gemeinde Tamra in Israel, die mittlerweile eine Partnergemeinde ist. Zwischen beiden besteht – wenn die politische Lage es erlaubt – ein reger Austausch. Der Name wurde gewählt, um diese Partnerschaft in die Öffentlichkeit zu rücken.

Am "Henny-Brunken-Weg" und am "Tamra-Hemelingen-Park" werden Tafeln aufgehängt, die die Hintergründe der Namensgebung erläutern.