Freiwilligen-Agentur startet Kurse

Weitere Lesepaten werden gesucht

Wk

Schwachhausen. Zum Herbst sucht die Freiwilligen-Agentur Bremen neue Lese- und Mathehelfer für bremische Grundschulen. Interessierte für das Projekt "Lesezeit" können sich am kommenden Mittwoch, 22. August, um 17 Uhr über eine freiwillige Mitarbeit unverbindlich informieren. Mathe-Interessierte sind für Donnerstag, 6. September, um 16 Uhr eingeladen. Zu beiden Veranstaltungen lädt die Freiwilligen-Agentur in ihre Räume am Dammweg 18-20 in Schwachhausen ein.