Singen, klatschen, informieren – Oberneulander Senioren und Kinder mit Musikpädagogin Bärbel Netheler-Schlobohm (mit Gitarre). (Stubbe)

Oberneuland·Horn-Lehe. Wenn es im Kindergarten der Gemeinde Oberneuland heißt: "Anziehen, wir gehen zum Singen!", dann freuen sich nicht nur die Kinder, sondern auch Renate de Beek. Die Seniorin kommt regelmäßig in die Tagespflege der Residenz Ichon-Park. Dort sitzt sie mit den anderen Senioren zusammen im Kreis und wartet auf Birgit Sahlfeldt mit ihren Kindergartenkindern.

Und schon geht die Tür auf und herein stürmen Svenja, Falk, Louis, Julian, Merle, Leonard, Carolin, Johann, Jarmo und Ben. Die Fünf- und Sechsjährige legen ihre Mäntel, Schals und Mützen ab und setzen sich in die Mitte des Kreises. Es kann losgehen! Bärbel Netheler-Schlobohm nimmt ihre Gitarre zur Hand und stimmt den Kanon "Froh zu sein bedarf es wenig" an, den alle kennen und sofort mitsingen.

Das generationenübergreifende Musikkonzept für Kinder im Vorschulalter und Senioren gibt es seit September 2012 in der Stiftungsresidenz Ichon-Park. Ziel des Projektes, das ursprünglich von Angelika Jekic aus Augsburg entwickelt wurde, ist die Förderung der Musikalität, des Hörvermögens, der Sprachentwicklung und der Konzentration von Kindern und Senioren. Gemeinsam singen sie bekannte und unbekannte Lieder. Die Kinder lauschen auch gern den Erzählungen von früher, und die Senioren freuen sich an der Neugier und den spontanen Aktionen der Kinder und erfahren nebenbei, was es heutzutage Neues gibt.

"Was habe ich euch hier wohl mitgebracht?", will die Musikpädagogin wissen, und packt ein sonderbares Ding aus. Die Senioren lächeln, während die Kinder ratlos die Schultern zucken. Schließlich weiß es Ben: "Das ist sowas zum Waschen, das haben die Menschen früher benutzt." – "Richtig! Und das Ding heißt Waschbrett", bekommt er die richtige Erklärung von der Pädagogin. Heute aber will sie darauf Musik machen. Die Kinder dürfen alle mal probieren, wie man mit einem Fingerhut auf dem Waschbrett rhythmische Klänge erzeugt.

Waschbrett zum Musizieren

Nebenbei erzählt eine Seniorin, wie so ein Waschtag früher ausgesehen hat und die Kinder staunen. Sie erfahren, dass früher erst einmal das Wasser in einem Kessel heiß gemacht werden musste und dass die Mutter dann den ganzen Tag die Wäsche mit Kernseife auf dem Waschbrett saubergerubbelt, ausgewrungen, zum Trocknen auf die Leine gehängt und schließlich gebügelt hat. Bärbel Netheler-Schlobohm nimmt das Waschbrett zur Hand und stimmt mit den Kindern und Senioren das Lied der Waschfrauen an: "Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh, und schauet den fleißigen Waschfrauen zu. Sie waschen, sie waschen, sie waschen den ganzen Tag…".

"Großeltern und Enkel wohnen heute oftmals in unterschiedlichen Städten und sehen sich darum nur sehr selten", weiß Netheler-Schlobohm, und so fehle auf beiden Seiten die Bindung zur anderen Generation. Beim gemeinsamen Singen und Tanzen würde der Kontakt zwischen der alten und der jungen Generation gefördert und das gegenseitige Verständnis geweckt werden, erklärt sie und leitet zum nächsten Thema über.

Nachdem die Kinder von den Senioren gelernt haben, wie man früher gewaschen hat, konfrontiert Merle sie mit einem ganz anderen Problem: "Was ist denn ein Eipott?", fragen sie sich dann. Merle lässt sich mit dem "Ipod", wie er korrekt heißt, wecken, hat sie erzählt. Auch könne sie damit Musik hören und Spiele machen. Diesmal sind die Senioren ein wenig ratlos. Sie hätten einen Wecker, der morgens klingelt, sagen sie, aber damit spielen könnten sie nicht und Musik macht der auch nicht. Merle muss ihnen alles genau erklären und diesmal sind es die Senioren, die staunen.

"Aber wisst ihr denn auch, was das Wort "Pott" bedeutet?", will die Pädagogin von den Kindern wissen. Alle überlegen. Dann fällt es Jarmo plötzlich ein. "Das ist ein Topf, wo man reinmachen kann", erklärt er und alle lachen herzhaft. "Also kein Eipott, sondern ein Pipipott", fachsimpelt ein älterer Herr der Runde scherzhaft. Nach so viel Wortsalat wird das Thema Wecker mit dem Lied "Bruder Jakob, schläfst du noch?" abgeschlossen. Es wird viel gelacht in der Runde. Die Kinder verteilen Glocken an die Senioren, und gemeinsam wird im Takt geläutet. Zum Abschied schütteln sich alle die Hände. Die Kinder ziehen sich ihre Jacken wieder an und treten mit ihrer Erzieherin Birgit den Rückweg zum Kindergarten an. "Es war wieder ein schöner Morgen!", sind sich Renate de Beek und alle anderen Senioren einig und freuen sich auf das nächste Mal.

Wer Interesse an dem Projekt hat, kann sich an Bärbel Netheler-Schlobohm wenden. Kontakt: Telefon: 5785265, E-Mail-Adresse:

netheler@gmx.net.