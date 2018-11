Polizei startet Jugendfahrradturnier

Wer wird "Champ des Südens?"

Neustadt. Zum 12. Mal lädt das Polizeirevier Neustadt zum Jugendfahrradturnier "Champ des Südens" ein, das am Sonnabend, 7. Juli, ab 10 Uhr veranstaltet wird. Da die Fläche in der Duckwitzstraße wegen Bauarbeiten nicht mehr zur Verfügung steht, wird das Turnier erstmals auf dem Großparkplatz in der Otto-Lilienthal-Straße neben dem Gebäude der Polizeiinspektion Süd ausgetragen.