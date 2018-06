Neue Vahr Südost. Anbauen, ausbauen, erweitern – da sind pfiffige Ideen gefragt. Vor allem, wenn mehr als 41000 Wohnungen dafür in Betracht kommen. Diesen Bestand hat die Gewoba in ihrem Portfolio. Und deshalb lobt die Wohnungsbaugesellschaft einen Architektenwettbewerb aus. "Ungewöhnlich weiter wohnen", lautet der Titel. Es ist im Grunde eine Weiterentwicklung der ersten Ideensuche "Ungewöhnlich wohnen" aus dem Jahr 2011.

Viele Häuser sind typische Gebäude der 1950er- und 1960er-Jahre – nicht nur in der Vahr, zum Beispiel auch in Walle, Huchting oder Blockdiek. "Wir überlegen natürlich kontinuierlich, wie können wir zusätzliche Wohnungen schaffen", sagt Petra Kurzhöfer, Abteilungsleiterin für Stadt- und Quartiersentwicklungsaufgaben bei der Gewoba. Auch Barrierefreiheit, die Quartiere durch neue Gebäude aufzuwerten und bestehende attraktiver zu machen, seien Dauerthemen.

Bedarfsgerecht und bezahlbar

Deshalb ruft die Gewoba Architekten durch diesen Wettbewerb dazu auf, Ideen zu entwickeln, wie Gebäude aufgestockt oder wo angebaut werden kann, um sie aufzuwerten. Dafür hat sich die Gewoba zunächst Häuser in der Kurt-Schumacher-Alle ausgewählt. Doch die Wettbewerbsideen sollen nicht nur in der Vahr umgesetzt werden, führt Kurzhöfer aus, sondern als eine Art Baukastensystem an unterschiedlichen Standorten realisierbar sein.

Momentan unterhält die Gewoba viele Drei-Zimmer-Wohnungen. Doch der Bedarf hat sich gewandelt, wie Petra Kurzhöfer weiß. Auch für Alleinlebende und Familien soll bezahlbarer Wohnraum angeboten werden. Die Gewoba wünscht sich daher, Anregungen für kleine 2-Zimmer-Wohnungen und vereinzelt große Wohnungen. Im Idealfall relativ preiswerte. Die Architekten sollten besonderes Augenmerk darauf legen, so die Abteilungsleiterin weiter, Barrierefreiheit herzustellen und barrierearme Wohnungen zu schaffen – beispielsweise durch den Anbau von Aufzügen. Für einzelne Gebäude wünscht sich die Gewoba auch die Möglichkeit, dort beispielsweise eine Kindertagesstätte für unter Dreijährige zu integrieren.

Zum Auftakt des Wettbewerbes sollen die eingeladenen Architekten bei einer Rundfahrt einen Eindruck von den Gebäuden bekommen. Der Termin liegt in der zweiten Märzhälfte. "Es werden fünf Bremer Büros beteiligt sein und vier auswärtige", präzisiert Kurzhöfer. Ihre Entwürfe sollen die Architekturbüros am 14. Mai in einer öffentlichen Jurysitzung vorstellen.

"Wir müssen die Kreativität der Architekten abwarten und gucken, was aus einem Baukörper machbar ist, der in den 60er-Jahren gebaut wurde", sagt Lars Gomolka. Auch dem Gewoba-Geschäftsbereichsleiter Vahr ist wichtig, dass das entwickelte Baukastensystem auf andere Ortsteile übertragbar ist – zum Beispiel auf die Neue Vahr Nord. "Das ist ja genau das Prinzip des Systems", sagt Lars Gomolka.

In einem zweiten Architekturwettbewerb setzt die Gewoba zusammen mit dem Studiengang Architektur der Hochschule Bremen auf die Kreativität von Studenten. Sollten bei dem seit 2003 alle zwei Jahre ausgelobten Studentenwettbewerb in der Vergangenheit bereits Baulücken oder die Freiflächennachnutzung einer Rückbaufläche in Tenever geplant werden, konzentriert sich der "Alvaro-Aalto Preis 2013" auf den Wohnungsbestand.

Die Studierenden sollen neue Strategien für den Wohnungsbestand entwickeln. Konkret sollen sie Ideen für die Stelzenhäuser in der Bürgermeister-Reuter-Straße entwickeln: Wie können sie umgebaut, aufgestockt und barrierefrei umgestaltet werden? Bis hin zu der Überlegung, ob die Häuser unter Wahrung des Transparenzgedankens auch unterbaut werden könnten.

An dem "Alvaro-Aalto-Preis 2013" beteiligen sich Studierende der Hochschule Bremen und wahrscheinlich auch Studierende der Hochschulen Leipzig, Münster und Rostock. Der Wettbewerb, der im März startet, ist gleichzeitig Teil ihrer Bachelorarbeiten. Die Studierenden haben bis nach der Sommerpause Zeit, sich mit den Aufgaben auseinanderzusetzen. Eine konkrete Umsetzung der Pläne ist vorerst nicht geplant. Vielmehr gehe es in erster Linie darum, kreative neue Ansätze durchzuspielen, erläutert Kurzhöfer. "Man kann sich darauf freuen, was sie sich ausdenken werden."