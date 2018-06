Rathaus-Mitarbeiter Helmut Hafner, der auf den Rollstuhl angewiesen ist, am Fahrstuhl in dem Baudenkmal, der auch von Schwerbehinderten gut bedient werden kann. (Fotos: Roland Scheitz)

Horn-Lehe· Altstadt. Wer im Rollstuhl sitzt und am öffentlichen Leben teilhaben möchte, stößt immer wieder auf Hindernisse. So wie André Beßler, der zu einer Veranstaltung in der Oberen Rathaushalle eingeladen war – und auf dem Weg dorthin im Fahrstuhl steckenblieb.

Weil der Haupteingang des Rathauses nur über eine Treppe zu erreichen ist, gibt es für Rollstuhlfahrer diesen Eingang an der Straße Schoppensteel nahe der Liebfrauenkirche.

Der Rentner und ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiter der Bremer Universität ist mit dem Rathaus und dessen Räumen seit Jahrzehnten vertraut. Als er jedoch zum ersten Mal mit dem Rollstuhl in das Weltkulturerbe-Gebäude kam, erkannte er, wie schwierig es ist, sich dort allein zurechtzufinden: Der studierte Sozialpädagoge meldete sich an der Gegensprechanlage am barrierefreien Rathauseingang an der Straße Schoppensteel. Daraufhin ließ ihn der Pförtner herein – und André Beßler stieß bereits auf die erste Barriere: "Da der Weg zum Fahrstuhl sehr steil ist, schafft man ihn nur mit einem Rollstuhl mit Elektroantrieb, den ich zum Glück besitze", sagt er. Als er mit dem Aufzug zur Oberen Rathaushalle fahren wollte, erkannte er, dass die Tasten zu hoch angebracht sind, um sie als Rollstuhlfahrer mühelos erreichen zu können. Beßler konnte die Anruftaste betätigen, aber nach einer Ansage passierte nichts, sodass er letztlich bei der Polizei anrief, um sich aus dem Fahrstuhl befreien zu können.

Nachdem die Polizei die Senatskanzlei informiert hatte, kam der Pförtner dem Besucher zu Hilfe. "Als ich dann endlich zur Oberen Rathaushalle fahren konnte, war zwar eine Rampe angelegt, aber es gab keine elektrischen Türöffner. Und viele Türen könne man mit einem breiten Rollstuhl gar nicht passieren", schildert Beßler. Vor allem auch in den zu hoch angebrachten Fahrstuhltasten sehe er ein großes Problem. "Da gibt es noch einiges zu tun", resümiert der Rentner.

André Beßler aus Horn-Lehe hat als Rollstuhlfahrer bei einem Rathaus-Besuch schlechte Erfahrungen gemacht. (Petra Stubbe)

Mittlerweile ist in Deutschland jeder elfte Bundesbürger schwerbehindert, wie das Statistische Bundesamt 2012 mitteilte. Wenn Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Leben mitwirken sollen, muss sich das nach Auffassung von André Beßler auf allen gesellschaftlichen Ebenen abspielen: "Nur so kann es auch ein besseres Miteinander in der Politik und der Gesellschaft geben. Alles andere ist ein Verstoß gegen die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen. Dem Rathaus kommt dabei eine große Funktion zu." Generell sei die Zugänglichkeit von öffentlichen Gebäuden enorm wichtig für die Teilhabe behinderter Menschen.

Wie ist der übliche Ablauf, wenn Menschen mit Behinderungen das Rathaus besuchen? Peter Lohmann von der Öffentlichkeitsarbeit der Senatskanzlei erklärt es so: Normalerweise melden sich die Gäste am Haupteingang gegenüber dem Dom. Der Pförtner begleitet dann den Rollstuhlfahrer zum barrierefreien Eingang Schoppensteel neben der Liebfrauenkirche und bringt den Bersucher bis zum Veranstaltungsort. Weil es nur einen Pförtner gibt und Menschen mit Behinderungen Vorrang haben, müssen andere Besucher in dieser Zeit zwangsläufig warten, bis sie hereingelassen werden. "Uns tut es leid, dass es an dem Tag für Herrn Beßler unglücklich und missverständlich gelaufen ist", erklärt Lohmann. "Weil er dem Pförtner bei der Kontaktaufnahme am Eingang mitteilte, er kenne sich im Rathaus aus, gab es in diesem Fall keine Begleitung. Wir gehen davon aus, dass er dann nicht den behindertengerechten Personenaufzug in der Wandelhalle mit niedrig angebrachten Tasten und Spiegel, sondern den Lastenfahrstuhl benutzt hat." Als die Mitarbeiter des Rathauses schließlich bemerkt hätten, dass André Beßler auf Hilfe angewiesen war, sei er im oberen Stockwerk bis zum Ende der Veranstaltung begleitet worden.

Beßler fragt sich, wie sich Mitarbeiter mit Behinderungen unter den gegebenen Bedingungen im Rathaus wohlfühlen können. Ein Beispiel ist Helmut Hafner, Beauftragter des Bürgermeisters für kirchliche Angelegenheiten und politische Philosophie, der auf den Rollstuhl angewiesen ist und bereits seit 30 Jahren im Rathaus arbeitet. Er komme gut im Rathaus zurecht, weil er mit allem vertraut sei und es viele freundliche Mitarbeiter gebe, die ihm helfen. "Für Fremde ist es aber nicht ganz einfach", räumt er ein. "Da das Rathaus ein altes Gebäude ist, ist es manchmal sehr mühselig, in manche Räume zu kommen." Zum Beispiel gibt es vor dem Pressesaal eine komplizierte Stufe. An diesem Problem werde jedoch gearbeitet, möglicherweise könne ein anderer Zugang durch eine andere Tür geschaffen werde. Hafner macht darauf aufmerksam, dass barrierefreie Umbauten für Menschen mit Behinderungen in dem denkmalgeschützen Gebäude recht schwierig seien und Zeit kosten. "Alles, was neu ist, wurde jedoch rollstuhlgerecht umgebaut", so Hafner. Zum Beispiel wurde Ende der 90er-Jahre mit dem Umbau der behindertengerechten Küche auch der Personenaufzug barrierefrei gestaltet. Zudem gibt es rollstuhlgerechte Rampen mit Handläufen und eine Behindertentoilette im Erdgeschoss. Der Wille sei da, aber manchmal sei es kompliziert, eine Lösung zu finden, resümiert Hafner. Im Falle eines Hilferufs via Anrufanlage im Fahrstuhl sollte natürlich sofort jemand zur Stelle sein, sagt Hafner. In Beßlers Fall dauerte es jedoch einige Zeit, da die Meldungen bei einer zentralen Bewachungsfirma ankommen, die die Anliegen dann weiterleitet.

Zu den Bemühungen des Rathauses, in Sachen Barrierefreiheit voranzukommen, sagt Peter Lohmann: "Wir sind ein offenes Haus für alle Menschen und Besucher der Stadt. Was wir für die Barrierefreiheit tun können, tun wir auch. Das Anliegen von Herrn Beßler nehmen wir sehr ernst und müssen in Zukunft durch den Einsatz von mehr Personal allen Gästen ermöglichen, barrierefrei ins Haus zu gelangen." Die Mitarbeiter des Rathauses seien offen für alle Diskussionen rund um das Thema. So beteiligen sie sich beispielsweise seit diesem Jahr auch an dem Projekt "Barrierefreiheit/Denkmalschutz" der Technischen Universität Dresden.

Weitere Informationen über die Barrierefreiheit im Rathaus gibt es im Stadtführer Barrierefreies Bremen, erhältlich in der Bremer Bürgerschaft oder unter www.bremen-tourismus.de.

