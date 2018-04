Geführt von Betreuerinnen des Clubs St. Georg reiten Kinder auf Shetland-Ponys durch den Stadtwald. (Petra Stubbe)

Horn-Lehe. Sie sind ganz bei der Sache und haben überhaupt keine Zeit für Fragen derReporterin. Denn Charlotte und Lilly striegeln die beiden Shetland-Ponys "Pepe" und "Peaches". Dann die Hufe säubern mit dem Hufauskratzer. "Und stets dran denken: Wenn man hinten um das Pferd herumgeht, immer einen Bogen machen", mahnt Alexandra Dehler, die die Reitstunden für Kinder zwischen drei und sechs Jahren leitet.

Alexandra Dehler betreut Lilly und Peaches, Leoni Emgbi betreut Charlotte. Nun werden die kleinen Sättel und Trensen geholt. Wie die kleinen Shetland-Ponys auch, so passen auch Größe und Gewicht der Sättel exakt für die kleinen Reiterinnen. Jetzt werden die Pferde aufgezäumt. Und dann soll es losgehen. Weil es heute so heiß ist, wird in der Halle geritten. Am Eingang müssen die beiden Mädels ganz laut "Tür frei" rufen. Das muss ein paar Mal geübt werden, weil die beiden sich zuerst nicht trauen, laut zu werden. Die Reitlehrerinnen führen die Ponys mit den Mädchen zunächst im Kreis, dann auch schon einmal vorsichtig über einen auf dem Boden liegenden Hindernis-Balken. Charlotte traut sich schon, kurz freihändig zu reiten und hebt stolz die Arme in die Höhe.

Unterdessen haben es sich die Väter der beiden Mädels auf den Besuchersitzen bequem gemacht. "Das ist schon etwas Schönes", sagt Charlottes Vater Herbert Meyer aus dem Bürgerparkviertel. "Die Kinder fühlen sich wohl hier und sind gut aufgehoben. Es ist zentral und man kann mit dem Rad durch den Bürgerpark herfahren, durch die Natur." Das sieht auch Lillys Vater so. Henrich Clewing, ebenfalls aus dem Bürgerparkviertel, sagt: "Die Kinder kommen gerne hierher. Das ist so ein richtiger Fixpunkt in der Woche."

"Die Kinder werden spielerisch an das Pony herangeführt", sagt Alexandra Dehler. "Und sie lernen schon viel." Der Club im Kuhgrabenweg 2 bietet für Kinder zwischen drei und sechs Jahren Vierwochen-Abonnements zum Schnuppern an. Für 32 Euro können die Kinder einen Monat lang jeden Sonntag zwischen 10 und 13 Uhr eine Stunde mit Betreuung reiten lernen.