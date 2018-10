Ein kleines Spielparadies mit Dschungel- und Wüstenmotiven an den Wänden, mit blauem Stoff abgehängtem Himmel und vielen Spielsachen schließt sich an die alten Geschäftsräume mit 80 Quadratmetern an, die nun mit einer Vielzahl an Ständern mit Kinderkleidung und einem Regal mit Spielwaren prall gefüllt sind. Außerdem gibt es einen neuen Wickelraum und eine Kundentoilette, "weil das für Mütter wichtig ist", wie Marion Schmelz weiß, die als alleinerziehende Mutter einen Sohn großgezogen hat.

Drei Stufen höher schließt sich in freundlichem Fliederton das "Küchencafé" mit einem großen Sofa an, in dem noch genügend Platz für ihr Angebot an gebrauchten Kinderrädern, -wagen und Buggys ist. Und im lichtdurchfluteten größten Verkaufsraum dahinter finden Mütter und Väter eine breite Auswahl an Kinderbetten, Laufhecks und anderen Kinderzimmermöbeln.

"Es gibt einfach keinen Raum mehr für Kinder in den Geschäften, und Müttern fehlt der Platz zum Stillen", sagt Marion Schmelz. "Ich mag Kinder sehr gerne. Sie bringen so viel Leben in den Laden. Und ich möchte, dass sie und meine Kunden sich wohlfühlen."

Dieses Ansinnen spiegelt sich überall in den Details im "KinderZimmer". Neben der Sitzecke hängen historische Mutter-Kind-Bilder, über dem Wickeltisch baumelt ein buntes Holzmobile, und in der Spielecke schlängelt sich eine rote Plüschschlange an der Wand entlang. Aber vor allem gibt es viel Platz.

Im Dezember 2009 hat sich Marion Schmelz, die seit 18 JahrenErfahrungen im Secondhand-Handel hat, mit dem "KinderZimmer" selbstständig gemacht. Gebrauchtes ist für sie keine Frage des Geldes, sondern der Einstellung. Neue Möbel müssten wegen möglicher Schadstoffe schließlich auch ausgelüftet werden, neue Kleider ebenso.

Gleich hinter dem Laden lag ihre Wohnung. Als der Mieter der Wohnung über ihrem Geschäft ihr nun kurzfristig anbot, dort einzuziehen, "war das für mich keine Frage mehr", bekennt die bescheiden wirkende Frau, "da habe ich die Erweiterung angepackt."

Nicht zuletzt auch, weil sie im Sommer vergangenen Jahres spontan Kinderkleidung und Spielsachen für Jungen und Mädchen bis zu zehn Jahren ins Sortiment aufgenommen hat. Dieses Sortiment hatte der Secondhand-Landen nebenan aufgegeben, und es gab den Bedarf danach. Außerdem "war es einfach zu klein", erinnert sie sich. "Wenn drei Mütter mit Kinderwagen da waren, kam keiner mehr raus oder rein, und die Kinder hatten gar keinen Platz mehr", erzählt Marion Schmelz, die von Anfang an engen Kontakt zu den Kunden gesucht, sie beraten und sich an deren Bedürfnissen orientiert hat. Klönschnack oder Nachschub sind somit auch kein Problem.

Marion Schmelz, deren Stammkunden inzwischen nicht nur aus der Neustadt, sondern auch aus Delmenhorst oder Bremen-Nord kommen, bezeichnet ihren Laden als "mein Baby". Und das wächst und gedeiht wie die Kinder, die sie mit Freude in den gebrauchten Sachen groß werden sieht.

Das "KinderZimmer", Osterstraße 5, ist von montags bis freitags von 10 bis 13 und 15 bis 18 Uhr, sonnabends von 10 bis 14 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung unter 57799100 geöffnet.