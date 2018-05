Boris Blaha aus Horn-Lehe hat schlechte Erfahrungen mit einem Anbieter eines Winterdienstes gemacht. (Petra Stubbe)

Ob Vertreter an der Haustür, die überzeugend überteuerte Waren verkaufen, oder unseriöse Anbieter und Händler im Internet: Wer sich auf unbekannte Geschäfte und Verträge einlässt, kann nicht immer mit der vereinbarten Leistung rechnen. In dieser Saison hatten besonders Kinder Freude an der weißen Winterlandschaft in Bremen. Doch viel Schnee bedeutete auch viel Arbeit für alle Anwohner mit Räumungspflicht. Denn nach dem Bremischen Landesstraßengesetz haben Bürger die Pflicht, Gehwege werktags von 7 bis 20.30 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr zu räumen oder, falls nötig, zu streuen. Doch ältere Leute oder Berufstätige können dieser Pflicht nicht immer nachkommen und müssen dann auf gewerbliche Reinigungsdienste zurückgreifen. So auch Boris Blaha, der täglich nach Hamburg pendelt und somit nur früh morgens und spät abends nach der Arbeit Gelegenheit hat, den Gehweg zu räumen. "Deshalb war es mir wichtig, ein Angebot einzuholen, das mich von der Haftung freistellt, falls etwas passiert", berichtet er.

Bereits Anfang Dezember 2011 recherchierte ein Nachbar Angebote für Winterdienstleistungen, die er dann an Blaha weiterreichte. Weil es keinen Rabatt für mehrere Häuser gab, suchte sich schließlich jeder Nachbar einen eigenen Anbieter. Der Software-Entwickler ging einen Vertrag mit der "HB-Bürgersteigreinigung" ein. Für ihn ein Fehler, wie sich erst eine Saison später herausstellte.

Weil es nach der Auftragserteilung im Winter 2011/12 keinen Schneefall mehr gab, war ihm zunächst nicht aufgefallen, dass es sich um einen Anbieter mit dubiosem Verhalten handelte. Erste Zahlungen gingen wie vertraglich vereinbart auf die Konten von Verantwortlichen aus Peterswerder und Bremen-Nord. Als dann Anfang Dezember 2012 erstmals seit Vertragsabschluss Schnee fiel und an wenigstens fünf Tagen Reinigungspflicht bestand, erschien niemand von dem beauftragten Anbieter an Blahas Wohnort. Unter den angegebenen Telefonnummern war niemand zu erreichen. Auffällig war laut Boris Blaha jedoch, dass die Mailbox des Telefonanschlusses so voll war, dass er gar keine Nachricht mehr hinterlassen konnte. Der Horn-Leher mahnte die Firma schließlich schriftlich an, die vertraglich geregelte Leistung zu erbringen. Als es in den folgenden Tagen wieder keine Räumung gab, verschickte Blaha ein Einschreiben mit Rückschein und der Forderung, einen Teilbetrag der bereits gezahlten Leistung zurückzuerstatten. Auch dann folgte keine Reaktion. Daraufhin forderte der Auftraggeber die Firma auf, einen Nachweis über ihre Haftpflichtversicherung vorzulegen. Die Firma reagierte erneut nicht, gleichzeitig löschte sie wenige Tage später ihre Website-Inhalte im Internet.

Boris Blaha erstattete Anzeige gegen die Firma und forderte sie nochmals auf, das überwiesene Geld zurückzuzahlen. Nun gab es erstmals nach langer Zeit eine Reaktion. Er habe mit der Firma und der Internetseite nichts mehr zu tun, beschied der Adressat laut Schilderung von Blaha. "Außerdem erkärte er: ,Wenn Sie mich weiterhin belästigen, zeige ich Sie an’." Ein Unterschriftenvergleich habe jedoch gezeigt, dass die Signatur dieses Mannes mit jener auf der ersten Rechnung übereinstimmte. Und beim angeblichen Sitz der Firma in Bremen-Nord müsse es sich um eine Privatwohnung handeln, ergab eine Überprüfung der Adresse mit Hilfe des Internetdienstes "Google Streetview", folgert Boris Blaha. Dort könne schwerlich die notwendige Ausstattung für eine Bürgersteigreinigung vorgehalten werden.

"Besonders ärgerlich war auch, dass ich dann niemanden mehr für den Rest der Saison beauftragen konnte", sagt der Horn-Leher. Die Recherche nach Winterdienst-Anbietern in Bremen ergebe nur rund zehn Angebote. "Und viele nehmen gar keine neuen Kunden mehr auf", so Blaha.

Im Übrigen habe eine Website-Überprüfung ergeben, dass es den inzwischen nicht mehr aktiven Internetauftritt mindestens seit 2009 gegeben habe. Weil die Telefon-Mailbox der Firma voll war, geht Blaha davon aus, dass es zahlreiche weitere verärgerte Anrufer gab: "Ich vermute stark, dass weitere Bremer Bürger auf die Firma mit dem kostengünstigen Angebot hereingefallen sind." Eine Reaktion auf seine Anzeige hat er bisher noch nicht erhalten. Die Staatsanwaltschaft Bremen teilt das Ergebnis dem Betroffenen jeweils mit, sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind.