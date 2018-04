Wesermarsch. Auch in diesem Sommer sind wieder Jugendliche aus der Wesermarsch zum Gegenbesuch nach Woronesch gefahren. Im Rahmen der Partnerschaft zwischen dem Landkreis Wesermarsch und der Stadt Woronesch war die russische Jugendgruppe in den Osterferien zu Besuch an der Weser.

Bei ihrem aktuellen Gegenbesuch fuhren die Jugendlichen aus der Wesermarsch zunächst nach Moskau und sammelte bereits vielerlei Eindrücke: Der Rote Platz am Abend, das Kaufhaus Gum, der Arbat, die Zwillingsberge mit der Universität, die Erlöserkirche, der Wachwechsel am Kreml waren nur einige der Sehenswürdigkeiten, die die Jugendlichen während einer Stadtrundfahrt sahen. Höhepunkt des Aufenthalts in der russischen Hauptstadt war ein Besuch im Inneren des Kremls. Hier erfuhren die Jugendlichen viel über die Geschichte und sahen sowohl die größte Kanone als auch die größte Glocke der Welt. Bei einem Abendessen in einem Lokal am Arbat konnte die Gruppe schon einmal Kontakt mit Spezialitäten der russischen Küche aufnehmen.

Am nächsten Morgen erreichte die Gruppe die 600 Kilometer entfernte Stadt Woronesch, wo die Jugendlichen von ihren Gastgebern empfangen wurden. Ausflüge in das Schloss der Prinzessin von Oldenburg in Ramon, Besichtigung von verschiedenen Museen, ein Tagesbesuch in einem Sport-Aktiv-Camp sowie ein Ausflug in das Dörfchen Ertil, wo das Leben der russischen Bevölkerung im 17. bis 29. Jahrhundert gezeigt wird, waren die Höhepunkte des Programms in Woronesch. In der zweiten Woche fuhren die deutschen und russischen Jugendlichen gemeinsam zum Camp "Kirowez" unweit des Flusses Usmanka. Dort wurde die Gruppe in einer offiziellen Zeremonie von den Verantwortlichen des Camps und den rund 200 Kindern und Jugendlichen, die dort bereits zu Gast waren, willkommen geheißen. Trotz der Hitze von teilweise über 30 Grad hatten die Jugendlichen viel Spaß an dem abwechslungsreichen Programm: Frühsport, Neptunfest, Fußballturniere, Schwimmen im Fluss und im Camppool, Englischunterricht, Thementheater, die Wahl der "Miss Kirowez" und allabendliche Discos um nur einige der Camp-Aktivitäten zu nennen.

Zurück in Woronesch verbrachten die Jugendlichen aus der Wesermarsch noch zwei Tage bei ihren Gastfamilien. Am frühen Sonntagmorgen ging es wieder Richtung Moskau; dort startete der Rückflug nach Deutschland. Am späten Abend waren die Jugendlichen wohlbehalten zurück in der Wesermarsch. Der Aufenthalt im Camp, die Begegnung mit den russischen Jugendlichen und ihren Familien – das alles habe die Jugendlichen sehr beeindruckt, resümiert die Jugendpflege. Aufgrund der großen Begeisterung sowohl bei den deutschen als auch bei den russischen Jugendlichen bei den jeweiligen Besuchen, wollen die Organisatoren frühzeitig damit beginnen, den Jugendaustausch –bereits zum 24. Mal – für das kommende Jahr zu organisieren.