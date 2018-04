Die Begegnungsstätte für Senioren der Kirchengemeinde St. Magni, Unter den Linden 24, stellt ihr Juli-Programm vor. Es beginnt am Donnerstag, 3. Juli, 15 Uhr, mit einem Gesprächskreis mit Pastor Peter Brockmann.

Die nächste Frühstücksrunde findet am Freitag, 4. Juli, ab 9 Uhr statt. Die Kosten betragen sechs Euro, um Anmeldung wird gebeten. Die „Kleinen Kul-Touren“ haben am Donnerstag, 10. Juli, die Hamburger Kunsthalle zum Ziel. Die dortige Ausstellung „C’est la vie“ würdigt in einer Gegenüberstellung die großen französischen Lithografen des 19. Jahrhunderts, Henri de Toulouse-Lautrec und Honoré Daumier. Abfahrt ist um 12.30 Uhr ab Kirche St. Magni. Die Teilnahme kostet 35 Euro. „Ein Bremer, den fast jeder kennt“ – unter diesem Titel erinnert Rudolf Matzner am Donnerstag, 17. Juli, 15 Uhr, an Hans-Joachim Kulenkampff.

Für Freitag, 25. Juli, ist ein Ausflug zum Serengeti-Park in Hodenhagen geplant. Abfahrt ist um 11 Uhr ab Kirche St. Magni, die Rückkehr ist für 19 Uhr vorgesehen. Die Teilnahme kostet 40 Euro. Der „offene Kaffeenachmittag für jedermann zum Klönen und Kartenspielen“ ist am Sonntag, 27. Juli, von 15 bis 18 Uhr. Die Teilnahme kostet vier Euro.

Die Herrenrunde trifft sich am Donnerstag, 31. Juli, ab 15 Uhr zu Gesprächen über aktuelle Themen. In der Zeit vom 4. bis 31. August ist die Begegnungsstätte geschlossen. Nähere Informationen zu den Veranstaltungen unter der Telefonnummer 04 21 / 62 16 01.