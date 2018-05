Streetworker Gunnar Schönborn und Eva Kastens, Suchtberaterin und Leiterin des Café Abseits, engagieren sich für die Einrichtung, die Anlaufstelle für Menschen mit Drogen- und Suchtproblemen ist. (Petra Stubbe)

Tenever. Wer ins Café Abseits in Tenever kommt, hat kein leichtes Leben. Seit sieben Jahren stehen die Türen für Menschen mit Drogen- und Alkoholproblemen offen. Auch Einsamkeit treibt die Besucher hierher. Acht In-Jobber bekommen die Chance, sich für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Auch einen Bürgerarbeitsplatz gibt es. Die Finanzierung des Projektes stand schon oft auf der Kippe. Caféleiterin Eva Kastens, Streetworker Gunnar Schönborn, Mitarbeiter und Besucher wünschen sich, dass das Café dauerhaft abgesichert wird.

"Wir sind immer die Letzten, die erfahren, wie es weitergeht", sagt Eva Kastens. Sie ist Suchtberaterin und arbeitet als Leiterin des Café Abseits 30 Stunden in der Woche. Angestellt ist sie bei der "comeback GmbH", die seit 2009 Träger des Café Abseits ist. Seit dem ersten April bekomme die "comeback GmbH" statt 400 Euro nur noch 277 Euro im Monat für In-Job-Plätze, sagt Kastens. Plätze würden immer nur für ein paar Monate bewilligt. "Alle sagen, das Projekt muss erhalten bleiben", sagt Kastens, "aber wenn es um die Finanzierung geht, halten sich alle schön raus." Insgesamt seien weniger als 22000 Euro nötig, damit das Café geöffnet bleibt, sagt sie.

In einem halben Jahr sei es nicht möglich, In-Jobber zu qualifizieren, die auch vernünftige Bewerbungsunterlagen erstellen und Praktika machen müssen. Wie die Besucher hätten auch viele Mitarbeiter ihre ganz eigene Geschichte. "Für viele ist es schon schwierig, überhaupt regelmäßig zu kommen", sagt Kastens. Dann müssten sie eine Beziehung zu den Besuchern aufbauen. "Die Besucher wünschen sich auch Kontinuität bei den Mitarbeitern", sagt Kastens. Und was wird aus den Menschen, die aus verschiedenen Gründen schwer einen Job finden, wenn In-Jobs ganz abgebaut werden sollen?, fragt sie sich.

"Nicht zu wissen, ob es weitergeht, ist für die Mitarbeiter eine immer wiederkehrende Belastung", sagt Gunnar Schönborn, der seit fast zehn Jahren als Streetworker im Stadtteil unterwegs ist. "Eine persönliche Lebensplanung ist nicht möglich. Das ist keine Art, mit Menschen umzugehen. Gerade mit denjenigen, die schwer zu vermitteln sind, muss besonders sensibel umgegangen werden. Als es Mitte März hieß, zum 1. April wird das Café Abseits geschlossen, hat das eingeschlagen wie eine Bombe. Gerade waren eine Mitarbeiterin und zwei langjährige Besucher gestorben. "Das war eine sehr emotionale Zeit", sagt Schönborn. "Das Café Abseits hatte von Anfang an 300 bis 400 Besucher im Monat", sagt Schönborn. "Es ist unstrittig, dass der Bedarf da ist." Im Café Gabriely würden die Besucher des Café Abseits nicht das finden, was sie suchen. "Im Café Gabriely trinkt man einen Kaffee und geht wieder", sagt Schönborn. Das sei im Café Abseits anders. "Hier kommt man her", sagt er, "und dann ist man erstmal da. Der Mensch steht im Vordergrund."

"Vor einigen Jahren haben sich 20, 30 Leute an der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 1 versammelt", sagt Schönborn. "Und immer war die Frage: Wo sollen wir denn hingehen? Da ist mir auch nichts eingefallen." Dann wurde nach dem Umzug von der Neuwieder Straße an die Otto-Brenner-Allee aus "EDGA" (Ex-Drogis gemeinsam aktiv), dem Treffpunkt für Menschen mit Drogenproblemen, das Café Abseits – und eine Anlaufstelle auch für Menschen mit Alkoholproblemen und Bewohner aus dem Stadtteil. "Diese Vielfalt macht das Café Abseits einzigartig", sagt Schönborn, "deshalb muss es erhalten werden. Diese Leute gehen nicht ins Café Gabriely." Auch ins Arbeitslosenzentrum würden viele nicht gehen wollen. Die Schwelle sei zu hoch. "Die werden hier aufgefangen", sagt Schönborn. Die Besucher kommen laut Eva Kastens hauptsächlich aus der Umgebung. Wer sich im Café aufhalte, habe häufig Probleme mit Alkohol oder sei einfach einsam, sagt sie. Wer Spritzen oder Kanülen tauschen wolle, sei meist schnell wieder weg. Ein kleiner Kaffee kostet im Café Abseits 30 Cent. Viele könnten sich mehr auch nicht leisten. "Jeder wird so genommen, wie er ist", sagt Kastens. "Wir helfen bei Problemen mit Behörden oder beim Ausfüllen von Anträgen."

Im September soll es Gespräche darüber geben, wie künftig eine Finanzierung aussehen könnte, sagt Alfred Liebig, Geschäftsführer der "comeback GmbH".

Der STADTTEIL-KURIER stellt einige der Mitarbeiter und Besucher des Café Abseits vor, darunter zum Beispiel Andreas Mahnken, der einen In-Job im Café Abseits hat, Marina Kronevald, die dort Bürgerarbeit macht, Heinz Müller, der fast täglich kommt, und Rainer Kowalewski, der sich jeden Mittwoch ehrenamtlich als Fahrer für die Lebensmittelausgabe engagiert, seit sein In-Job ausgelaufen ist.

Zukunft des Cafés ist ungewiss

Geschichten aus dem Abseits: Anlaufstelle für Menschen mit Suchtproblemen seit Jahren von Schließung bedroht

Zitat:

"Wir sind immer die

Letzten, die erfahren,

wie es weitergeht."

Eva Kastens, Leiterin des Café Abseits