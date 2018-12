Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Zwei Eltern-Kind-Nachmittage

Wk

Weidedamm. Noch zweimal in diesem Winterhalbjahr, am 3. und 17. März, 15 bis 18 Uhr, können Familien mit Kindern von null bis sechs Jahren den Sonntagnachmittag im Gemeindesaal der Martin-Luther-Gemeinde verbringen. "Gemeinsames Spielen und Klönen sowie Spaß haben" möchte das Freiwilligen-Team der Gemeinde zusammen mit der Pädagogin Annkatrin Weihe sowie den dazu eingeladenen Kindern und Eltern. Weitere Informationen über "Immer wieder sonntags! Eltern-Kind-Nachmittag im Saal der Martin-Luther-Gemeinde!" am 3. und 17. März erhalten Interessierte im Gemeindebüro, Telefon 379690, buero@martin-luther-findorff.de.