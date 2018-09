Bremen-Neustadt

Auto brennt komplett aus – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Ein Auto ist in der Nacht auf Freitag in der Weizenkampstraße in Brand geraten. Das Feuer ging auf zwei weitere Fahrzeuge und eine Hauswand über.