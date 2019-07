Nächtlicher Vorfall

Freunde werden in Bremen-Mitte zweimal überfallen

Marlo Mintel

Drei Unbekannte haben am Samstag einen 22-Jährigen in den Bremer Wallanlagen überfallen. Kurze Zeit später versuchten zwei Männer, auch seinen 20-jährigen Freund in seinem Auto auszurauben.