Am Dienstag wurden von der Polizei Ermittlungsergebnisse im Fall des Mords ohne Leiche präsentiert. (Ralf Michel)

Wie der Ermittlungsführer der Polizei mitteilte, war bei der Durchsuchung des Sees jedoch nichts gefunden worden - weder eine Leiche, noch andere Beweismittel.

Seit dem 27. Oktober ist der See wieder aufgefüllt worden und seit dem 3. November wieder in seinem ursprünglichen Zustand.

„Nach unserer Einschätzung sind in diesem See keine Beweismittel mehr“, so der Beamte. Größere Knochenteile hätten mit Sicherheit gefunden werden müssen, sagt er auf Nachfrage des Richters. Aus Sicht der Polizei ist die Suche abgeschlossen. (mic)