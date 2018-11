Am Dienstag wurden von der Polizei Ermittlungsergebnisse im Fall des Mords ohne Leiche präsentiert. (Ralf Michel)

Wenn es denn tatsächlich Beweise geben sollte, dass die seit dem 25. Juni 1993 vermisste Jutta Fuchs aus Farge ermordet wurde – sie liegen nicht im Tietjensee bei Schwanewede. Zumindest sagt das die Bremer Kripo, auf deren Betreiben hin der See Anfang Oktober komplett abgepumpt und dann wochenlang akribisch abgesucht wurde. Jede Menge Metallstücke habe man gefunden – Angelhaken, Eisennägel, Werkzeug, Bierdosen, Grillgitter, Eisenstangen, von der Polizei unter "Banalschrott" zusammengefasst –, aber nichts prozessrelevantes, erklärte am Dienstag der Ermittlungsführer der Polizei als Zeuge vor Gericht. Keine Leiche, keine Leichenteile und auch keine Tatwaffe. "Nach unserer Einschätzung gibt es in diesem See keine Beweismittel mehr."

Ende Oktober hat die Polizei deshalb die Suche beendet. Seither wird das Wasser zurück in den See gepumpt. Und damit neigt sich vor dem Landgericht auch der Mordprozess gegen den heute 58-jährigen damaligen Verlobten unwiderruflich dem Ende entgegen. Die Beweisaufnahme wurde am Dienstag so gut wie abgeschlossen. Zwei, drei Kleinigkeiten noch, dann sollen am nächsten Verhandlungstag, am Montag, 12. November, die Plädoyers gehalten werden. Die Urteilsverkündung ist für den 20. November geplant. Und auch, wenn am Dienstag die Staatsanwaltschaft noch einmal Flagge zeigte, wohl keiner im Gerichtssaal dürfte der Einschätzung von Horst Wesemann widersprechen. "Ich gehe von einem Freispruch aus", sagte der Anwalt des Angeklagten. Und wiederholte die Kritik an der Durchsuchung des Sees, die die Verteidigung von Anfang an als unverhältnismäßig bezeichnet hat: "Außer Spesen nichts gewesen."