Seit mehr als 20 Jahren steht Kamil Yilderim steht seit mehr als 20 Jahren in seinem Kiosk. (Frank Thomas Koch)

Falls Radio Bremen für einen Fernsehfilm Szenen in einem Kiosk drehen wollte, böte sich der Laden von Kamil Yilderim in Findorff an. Er hat alles, was ein typischer Kiosk haben muss: mehrere große Kühlschränke mit Bier, Wasser und Limonade, einen Ständer für Zeitungen und Zeitschriften in Deutsch, Englisch und Türkisch, lange Regale mit Süßigkeiten und Knabbereien aller Art. Vor dem Tresen stehen Pakete und Päckchen, die hier angenommen und abgeholt werden können, darauf reihen sich Plastikbehälter mit Lakritz, weißen Mäusen, süßem und saurem Weingummi für eine bunte Tüte aneinander, dahinter Zigarettenpäckchen.

Zwischen Ungesundem aus Zucker und Nikotin ist der Platz von Kamil Yilderim. Dort steht er, seit 21 Jahren, Tag für Tag, etwa 360 Tage im Jahr, von 16 bis 1 Uhr. Vormittags bedient seine Ehefrau Fahreye die Kunden. Urlaub machen die beiden selten, länger als zehn Tage am Stück sei sein Kiosk noch nie geschlossen gewesen, sagt der gebürtige Türke, und wenn, dann waren Yilderims bei Verwandten in der Heimat.

Es ist Sonntag, das Wetter prächtig. Am frühen Abend geht es im Kiosk an der Ecke Hemmstraße / Ansbacher Straße zu wie in einem Taubenschlag. Frauen und Männer in Flipflops, in kurzen Hosen und Röcken parken ihre Fahrräder vor der Tür, schlendern nach einem Tag in der Sonne in den Kiosk, suchen in den Kühlschränken nach Getränken, fischen Eis aus der Truhe, bringen Leergut zurück, holen Zigaretten.

Kamil Yilderim, der vielen kurz Kemal genannt wird, hat viele Stammkunden. Oft hat er die Ware schon in der Hand, kaum dass jemand den Laden betreten hat. Andere gehen zielstrebig auf das zu, was sie begehren. Ein junger Mann geht zu dem Stapel mit den Paketen und sucht sich seine Lieferung heraus, ein Geschenk für seinen Vater, erzählt er. Ein Radfahrer in Shorts holt eine Anlage in einer großen Tasche ab, die jemand für ihn bei Kemal deponiert hat – ein unentgeltlicher Service für treue Kunden aus der Nachbarschaft.

Von ihnen kennt Yilderim einen großen Teil mit Vornamen. Wessen Namen er sich nicht einprägen kann, nennt er Schatz, sofern weiblich, im Plural auch Mädels. Männer werden durchweg als jung tituliert. Es gehöre zu seiner Arbeit, den Menschen anzusehen, welchen Ton er anschlagen könne, wer für einen Scherz zu haben sei und wer nicht, sagt Kamil Yilderim.

„Hallo junger Mann“, sagt er zu einem Kunden, der seine Artikel neben die Kasse legt. „1,90 und 1,80 – was macht das?“, fragt Yilderim und ergänzt: „Wenn Du mich fragst: fünf Euro“, Gelächter. Der Kunde gibt 3,70 Euro, Yilderim sagt: „Früher war Mathe ganz anders“ und „schönen Abend, junger Mann“. Zwei kleine Mädchen angeln sich blaues Eis aus der Truhe vorne an der Tür. Ihnen fehlen zehn Cent für zwei Portionen. Yilderim drückt ein Auge zu, keine Frage. Viele seiner Kunden kenne er von diesem Alter an, habe sie erwachsen werden und eigene Familien gründen sehen. „Das macht mich glücklich.“

Die meisten Kunden lassen sich gerne von Yilderim foppen und foppen zurück. „Einmal Schwarzer Krauser und zwei Mal Weinbrand, und das Ganze ein bisschen Yallah-Yallah“, sagt ein Kunde. Das Neuste wird kurz beschnackt. Der Kiosk sei wie ein Tante-Emma-Laden, sagt Yilderim, vielleicht auch wie ein Friseur-Geschäft: Die Kunden schütten an der Theke nicht selten ihr Herz aus, erzählten von Sorgen und Freuden. Yilderim hört zu, kommentiert – und behält alles für sich. „Ich teile das mit niemandem, nicht mal mit meiner Frau.“ Er habe sich angewöhnt, die Schicksale anderer wieder abzuschütteln. „Hier hört man herzzerreißende Geschichten.“ Das dürfe man nicht zu nah an sich heranlassen. Anfangs habe er das nicht beherzigt und gelitten.

Im Kiosk spiegeln sich alltägliche Dramen: Er hat Kunden, die vom Alkohol nicht lassen können. Ein Obdachloser bittet darum, wenigstens eine leere Dose gegen Pfand eintauschen zu können. Jemand bietet seine Armbanduhr als Garantie an, weil er nicht bezahlen kann. Eine andere erzählt ausgedehnt von ihrem Ärger mit einem technischen Dienstleister.

Viele Kunden, viele Geschichten, viele Waren. Wie viele Artikel er auf den rund 60 Quadratmetern anbiete, wisse er nicht. „Das habe ich nie gezählt“, es müssten mehrere Hundert sein. Neben den kiosktypischen Verkaufsschlagern warten in den langen Holzregalen auch Mehl, Öl, Kaffee, Brot, Heringsfilets in Tomatensoße und andere Konserven auf Menschen mit leeren Küchenschränken und Mägen.

Pressefachgeschäfte eingerechnet, die vor allem mit Tabakwaren Umsatz machen, soll es laut einer Studie der Globis Consulting GmbH aus vergangenem Jahr bundesweit rund 44 000 Kioske geben. Viele Kunden, heißt es dort weiter, kauften in mehreren Kiosken, mehr als ein Drittel habe etwa drei Stammläden. Paketdienste würden vom Publikum als gute Ergänzung gesehen, „die Freundlichkeit des Personals“ spiele beim Besuch von Kiosken ebenfalls eine große Rolle. Kamil Yilderim kennt diese Studie vermutlich nicht. Danach zu handeln, liegt ihm im Blut. „Ich liebe die Menschen“, sagt er, als er vor der Tür ein paar Zigarettenzüge macht, „egal wie alt sie sind, welche Hautfarbe, Religion oder Geschlecht sie haben“.

Zu dem Eck-Kiosk gehören zwei kleine Nebenräume, die Yilderims als Lager nutzen. Ganz hinten existiert eine Art Durchreiche zum Verkaufsraum. Ein Ventilator kräuselt von hier aus die Luft hinter die Theke. Auf einem Elektrogrill bereitet sich Yilderim ein schnelles Mittagessen zu, improvisiert wie auf einem Campingplatz. Es gibt Spiegelei. Er hockt sich auf einen Schemel hinter dem Tresen, schaut fern und unterbricht seine Mahlzeit, wenn Kunden kommen.

„Ich bin ein Mensch, der schnell entscheidet und wollte mich immer selbstständig machen“, erzählt Yilderim. Seit 1984 lebt er in Deutschland, „ein ganzes Leben“. Einige Jahre waren der heute 60-Jährige und seine Frau in der niedersächsischen Gemeinde Neuenkirchen-Vörden ansässig. Er arbeitete als Staplerfahrer, sie an der Kasse des Brückenrestaurants Dammer Berge. „Ein Kumpel von mir aus Bremen erzählte mir davon, dass ein Kiosk frei werde.“ Er habe sich den Laden eines Abends angesehen und sofort zugesagt.

„Ich als Bauernsohn hatte null Ahnung von Buchführung oder von Ein- und Verkauf.“ Bedenken habe er dennoch nicht gehabt. Heute wäre es anders, „man macht so seine Erfahrungen. Ich würde nie wieder ein solches Risiko eingehen, um Gottes Willen“. Yilderims zogen nach Bremen und machten sich selbstständig, zunächst mit einem Kiosk gegenüber ihrer heutigen Geschäftsadresse. In diesem Teil Findorffs gibt mittlerweile es eine ganze Reihe solcher Kioske. Man kenne sich, vertrage sich und helfe sich untereinander aus, versichert Yilderim, Konkurrenz hin oder her.

Der Kiosk sei nicht sein zweites, sondern eher sein erstes Zuhause, sagt der Findorffer. „Die Arbeit macht mir jede Menge Spaß.“ Kein Tag, kein Kunde sei wie der andere. Dennoch denke er seit einigen Monaten darüber nach, sich bald zur Ruhe zu setzen. „Alles geht einmal zu Ende, und ich bin nicht mehr der Jüngste“, sagt er und füllt den Kühlschrank auf. Vor allem möchte er mehr Zeit mit seiner Frau verbringen, „wenigstens noch ein paar Jahre“. Seine Frau sei skeptisch. Sie vermute, dass er ohne seinen Kiosk verrückt wird.