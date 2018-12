„Es gibt inzwischen keinen Busch oder Baum mehr, der nicht beleuchtet ist“: Martina und Sven Borchart schmücken ihr Zuhause zu Weihnachten mit 55 000 Lichtern. (INGO MOELLERS)

Bevor über dem hellsten Haus in Delmenhorst Rauch aufzieht, hallt es aus dem Wohnzimmer: „Schatz, schmeißt du kurz den Nebel an?“ Sven Borchart stapft nach oben, die Treppe rauf, auf den Dachboden: Schalter an.

Kurz darauf wabern Wolken aus dem rot beleuchteten Schornstein, der keiner ist. Pfaff, Pfaff, Pfaff, alle 15 Sekunden. Borchart steht jetzt vor seinem Haus, schaut nach oben und zählt die Sekunden, bis es wieder qualmt. Der Takt stimmt, so hat er sich das vorgestellt, Borchart nickt zufrieden. Die Nebelmaschine, Modell Großraumdisko, und die Dunstabzugshaube auf dem Dach machen ihre Sache gut. Borchart hat sie ins Innere des Deko-Schornsteins gepflanzt, auf einen kleinen Tapeziertisch, und die Konstruktion dann aufs Hausdach gesetzt. Der Fantasie-Schlot in Backsteinoptik, selbstgebaut aus Holz und Styroportapete, ist eine der Neuerungen in diesem Winter, und, was soll man sagen, soweit ist es nun schon gekommen mit dem Weihnachtswahnsinn bei Sven und Martina Borchart.

Regelmäßig ist zu lesen, dass Delmenhorst so hartnäckig wie kaum eine andere deutsche Stadt von Touristen ignoriert wird. So gut wie niemand, heißt es dann, wolle freiwillig dorthin reisen. Zumindest im Dezember stimmt das nicht. Dann setzen sich Menschen in ihr Auto und fahren durch das halbe Land – nach Delmenhorst. Ihr Ziel liegt in einer eigentlich unscheinbaren Seitenstraße, die sie ohne Navigationsgerät vermutlich nie finden würden, wenn die Straße nicht schon von Weitem aufscheinen würde. Angekommen in der Brechtstraße, stehen sie dann vor dem Haus Nummer zwölf, dem Zuhause der Borcharts, vor 55 000 Lichtern.

Vor 17 Jahren fing es an, fünf Lichterketten, drei Liter Glühwein für die Nachbarschaft. „Irgendwann hat es sich verselbstständigt“, sagt Sven Borchart. Seine Frau Martina ergänzt: „Wir haben eingesehen, dass wir bekloppt sind.“ Das Haus leuchtete immer heller, die Deko wurde mehr, die gesammelten Spenden für ein Kinderhilfsprojekt auch. Vor zwei Jahren nahmen die Borcharts dann an einer Sendung im Privatfernsehen teil, in der das schönste Weihnachtshaus gekürt wurde. Seitdem leben die beiden in der Adventszeit unter einem Belagerungszustand. Sie finden das gut.

Wenn sie aus ihrem Wohnzimmer sehen, vorbei an Weihnachtsmännern, Rentieren und strahlendem Gewächs, das im Sommer als japanischer Garten herhält, Kois im Teich, Bonsai daneben, dann sehen sie ständig staunende Fremde an ihrem Zaun. An den Adventssonntagen schieben sich die Menschen in Scharen um das Haus. Oft sind es Hunderte, manchmal Tausende. Darunter Stammgäste, die jedes Jahr in die Brechtstraße fahren, mal schauen, was es diesmal so Neues gibt im Garten der Borcharts.

Was es nicht geben wird, völlig ausgeschlossen: Bling-Bling. Das Haus für 800 Euro Dezember-Stromrechnung beleuchten, das ist das eine. Aber Kitsch? Das ist für die Borcharts etwas anderes. „Wenn es bunt ist und blinkt, so richtig amerikanisch, dann sind wir raus, leider wird das überall mehr.“ Sie wollen dagegenhalten, mit den Klassikern. Grüne Tannen, rote Weihnachtsmänner, helles Licht. Besser wird es nicht, sagen sie, so überzeugt, als ginge es um eine Weltanschauung. Man glaubt ihnen sofort.