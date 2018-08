Requisiten, wohin das Auge reicht: deckenhohe Schränke mit Geschirr, Schalen, Fläschchen und Platztellern. (Shirin Abedi)

Mittags um 12 Uhr. Nach zwei Stunden sind die ersten zwölf Teller fertig. Gerade wartet der Nordseerotbarsch auf seinen Auftritt. Neben dem Filet liegen Kartoffelecken und gebratenes Gemüse, ein Spieß mit Garnelen steckt oben drauf. Essen kann man das Ganze nicht. Der Fisch ist nur halb gegart, das Gemüse kurz blanchiert und viel zu bissfest, die Garnelen sind schon lange kalt. Hauptsache, es sieht gut aus. Alles für ein Foto.

Dafür ist der Fotograf Matthias Hoffmann zuständig. Er trägt Jeans, seine Füße stecken barfuß in bequemen Schuhen. Auf seinem schwarzen T-Shirt ist ein Abbild von Meister Yoda, mit Sonnenbrille und Kopfhörern. Hoffmanns Spezialgebiet ist Foodfotografie. Überwiegend Verpackungen, sagt er. Heute macht er Aufnahmen von fertigen Gerichten. Veranschlagt sind zwei Tage Zeit für knapp 50 Fischteller. Die Zutaten sind schon im Kasten. Die Fotos erscheinen im Herbst in einer 30-seitigen Broschüre mit Rezeptideen und Zutatenlisten für die Gemeinschaftsverpflegung.

Haarspray? Lacke? Hoffmann lacht. Das benutzt kein Mensch mehr. „Das sind alles Relikte aus den 60er-Jahren, als man anstelle von Eis noch Philadelphia-Käse genommen hat.“ Damals hätten viele Köche noch ihre Fotos selbst gemacht. Nein wirklich, heute sei alles authentisch. „Nur manchmal träufeln wir noch etwas Öl auf das Essen, damit es nicht zu trocken wirkt.“ Das einzig unechte an diesem Tag sind die Eiswürfel aus Glas in einer großen Dose auf dem Esstisch.

Die Rezeptideen stammen von Ingo Gäbler. Der Koch aus Bremen ist Trainer in der Transgourmet Seafood Akademie in Bremerhaven und Rezeptentwickler. Die Männer kennen sich schon lange. Sie haben viele Shootings zusammen gemacht. „Ingo ist unglaublich schnell“, sagt Hoffmann. Während der Fotograf auf dem Bildschirm überprüft, ob die Aufnahmen scharf sind, steht Gäbler in der offenen Küche und zaubert routiniert Teller für Teller. Seine Gerichte folgen einer straffen Budgetvorgabe. Auch die Fischsorten sind vorgegeben. Die Zutaten hat Gäbler am Vortag alle selbst mitgebracht. Sein Touran war voll beladen bis unters Dach, sagt er.

Nächster Teller. Islandkabeljau mit Spinat und Kräutersoße. Als Trainer veranstaltet Gäbler Kochabende für Kunden der Transgourmet. Er zeigt, was man alles mit den Produkten machen kann. Der Fotograf Matthias Hoffmann arbeitet schon lange mit dem Fischgroßhändler zusammen. So haben sich die Männer kennengelernt. „Fisch ist irre, es gibt dabei so viel zu entdecken“, sagt Hoffmann. „Fisch ist toll, eben was ganz anderes als Würstchen“, sagt Gäbler.

Angefangen hat Hoffmann 1989 als Fotograf für alles, wie er sagt. Irgendwie ist er an der Foodfotografie hängen geblieben. „Man muss sich fürs Kochen und Lebensmittel begeistern“, meint er. Sein Atelier befindet sich in der ehemaligen Norddeutschen Wollkämmerei, kurz Nordwolle, in Delmenhorst, ein Industriegebäude aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Sein Studio ist gigantisch. Hoffmann verfügt über mehrere Räume. Die Deckenhöhe beträgt 5,50 Meter. In den Fluren stehen dicht an dicht teils selbst gemalte Paneele mit Hintergründen und Unterlagen in allen Farben und mit verschiedensten Strukturen. Da sind ganze Zimmer gefüllt mit Töpfen und Pfannen, deckenhohe Schränke mit Schubladen voller Geschirr und Schalen, Regale mit Hunderten Holzbrettern und Vitrinen mit nach Farben sortierten Gläsern.

Bei Ingo Gäbler ist mittlerweile schon Weihnachten. Für den festlichen Wintergrillteller braucht er noch Deko. Kein Problem, auf einer Galerie im Nebenraum findet er in Kisten bunte Kugeln und glitzernde Rentiere. Er kennt sich aus in dem riesigen Requisitenfundus, das merkt man. Auf einem großen Holzbrett drapiert Gäbler dann eine Dorade, gegart in Bananenblättern, mit gegrillten Süßkartoffeln, Blumenkohl und Kürbis. „Das Foto ist für die Transgourmet-Homepage“, sagt der Koch und trägt das beladene Brett zum Set. Er zupft noch ein bisschen an den Bananenblättern, sortiert die Blumendeko um, dann betätigt Hoffmann den Auslöser.

Schon ist Gäbler wieder in der Küche. Das Titelbild ist dran. Es soll ein Potpourri aus allem werden, was die Männer in den vergangenen zwei Tagen fotografiert haben. Auf der Flamme brutzelt noch der Backfisch in heißem Öl und wird schön knusprig. Der Koch trägt die Platte für das Finale zum Set, der Fotograf trocknet derweil schon mal ein paar Teller ab. „Ich bin soweit“, sagt Gäbler. Hoffmann drückt den Auslöser. Das Bild erscheint sofort auf dem Schirm. Gäbler schaut kritisch, dreht die Garnelenspieße mit der Pankomehlpanade etwas nach rechts. Noch ein Foto. Passt. Jetzt heißt es aufräumen. „Gegessen wird später zu Hause“, sagt der Koch.