Christian Brück ist einer der ersten Brotsommeliers im Nordwesten. (Ingo Moellers)

Schöne Karamelltöne in den Rissen, in den Spitzen geht die Farbe der Kruste in ein Haselnuss-, teils sogar ein Kastanienbraun über. Christian Brück nimmt den Laib in beide Hände. Er reibt daran, presst ihn sanft und atmet tief ein. Er schließt die Augen, um sich ganz auf das zu konzentrieren, was in seiner Nase ankommt: in den Rissen Malzröstnuancen, viele getreidige Noten, etwas leicht Süßliches. „Das alles deutet auf eine lange Teigführung hin“, sagt Brück und reißt sich etwas von dem Brot ab, zwei Drittel Krume zu einem Drittel Kruste, das Verhältnis ist wichtig, um einen guten geschmacklichen Eindruck zu bekommen. Und dann: lange kauen, eine Minute, gut einspeicheln. Brück zerbeißt das Brot und schließt die Augen. „Milde Säure, ganz leichte Karamellnoten, anfangs schön röstig und malzig, sogar ganz leichte Kaffeenoten“, schmeckt er heraus.

Am Ende bekommt das Brot, eine Bayrische Landkruste, von Brück eine gute Note nach der Blindverkostung. Brück, Bäckermeister, Inhaber des Delmenhorster Traditionsgeschäftes Bäcker Becker, ist Brot-Sommelier. Das, was man gemeinhin vor allem von Getränken und ganz besonders von Wein kennt, gibt es seit 2015 eben auch für Brot. Was zu Deutschland, dem großen Brot-Land, gut passt. Und ganz wie man es aus dem Restaurant kennt, wo einem der Sommelier eine Getränkebegleitung zum Essen empfiehlt, soll auch der Brotsommelier sagen, was zu welchem Brottyp gut passt. In der Fachsprache nennt sich das: Bread-Pairing. „Das war jetzt ein Superbrot zu einer klassischen Brotzeit. Ich würde einen milden Schinken dazu reichen, als Getränk ein obergäriges Bier.“

Ein Jahr hat sich Brück fortgebildet, musste immer wieder nach Baden-Württemberg fahren, zur Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim, rund 1000 Kilometer hin und zurück. „Das war schon eine Herausforderung, weil ich mir einmal im Monat eine Woche frei schaufeln musste“, erzählt Brück. Erleichtert wurde die Teilnahme, weil er Stipendiat der Bäko Weser-Ems-Stiftung wurde. 480 Unterrichtseinheiten musste er dann absolvieren: Brothistorie, Brotkultur, Brauchtum mit Brot, Brot in Religion und Kunst, Bedeutung des Brotes für die menschliche Ernährung, regionale Brotspezialitäten aus Deutschland, Brotsorten aus anderen Ländern sowie aktuelle Marktzahlen zum Brotkonsum. „Unsere Dozenten waren oft auch Universitätsprofessoren.“ Der Anspruch war groß. „Ich dachte, als Bäckermeister weiß ich alles über Brot.“ Nach der ersten Unterrichtseinheit waren sich die Teilnehmer ziemlich schnell einig, dass sie im Grunde nichts wissen. Die Durchfallquote pro Lehrgang beträgt 30 Prozent.

Deutsche lieben dunklere und deftigere Brote

„Und ich musste eine Arbeit schreiben“, erzählt Brück. Auf 40 bis 60 Seiten musste er ein Thema vertiefen und „dabei neues Wissen zum Thema Brot schaffen“. Brück stieß letztlich auf das Thema Flüchtlinge, was auch zu Delmenhorst passt. Also hat er in Flüchtlingsunterkünften mit den Menschen über deutsche Brotkultur geredet und sie typisches Brot verkosten lassen. Seine Erkenntnis: Gerade die Brote, die in Deutschland so geliebt werden, die dunkleren, die deftigeren, kommen bei vielen Flüchtlingen weniger an. Sie kennen diese Sorten nicht. Es zeigte sich: Je besser jemand bereits in die deutsche Gesellschaft integriert ist, desto eher greift er zu dunklerem Brot. Was Brück zudem fasziniert hat, ist der unterschiedliche Umgang mit Brot. „Deutschland ist zwar das Land mit der größten Brotvielfalt, aber wir essen weltweit nicht am meisten Brot.“ In anderen Ländern ist Brot ein selbstverständlicher Speisenbegleiter zu eigentlich allen Mahlzeiten, in einigen Ländern gar Besteckersatz, während Deutsche meist nur zum Frühstück und zum Abendbrot auch wirklich Brot wählen.

Brück, Jahrgang 1984, ist Handwerksbäcker durch und durch. Er hat bei Bäcker Becker gelernt, einem Betrieb, wie ihn man ihn heute fast nicht mehr kennt: eine Backstube, ein Ladengeschäft. 2015 übernahm er die Regie, nachdem er ab 2007 ein paar Wanderjahre eingelegt hatte: Er holte sein Abitur nach, er machte eine Ausbildung zur Fachkraft Lagerlogistik, er jobbte in der Lebensmittelindustrie. Aber sein alter Beruf ließ ihn nie los. In all den Jahren arbeitete er immer als Bäcker, meist am Wochenende. Als er dann den Sprung in die Selbstständigkeit wagte, übernahm er nicht nur einen Betrieb, sondern eine Philosophie. „Brot. Handgemacht“ ist noch heute Brücks Slogan, in der Backstube wird noch richtig mit der Hand gearbeitet, die Maschinen dort sind alle älter als er.

Als Brot-Sommelier hat Brück einiges vor. Er möchte eine Filiale in Bremen eröffnen, in der sich alles nur um das Thema Brot drehen soll. „Dafür wollen wir dann auf höherem Level backen. Es soll etwas Besonderes sein“, erzählt er. Brotverkostungen plant er dann auf jeden Fall auch. Und Themenabende: Brot und Wein, Brot und Wild, sagt er. Dabei soll es aber nicht nur um Genuss, um Krume und Kruste, gehen, sondern auch Brotwissen vermittelt werden. Fragen wie „Was ist eigentlich Brot?“ Oder: „Was bedeutet Brot für die Menschheit?“ Oder: „Was hat Brot in der Geschichte bewirkt?“, will er beantworten. Dabei ist ihm vor allem eins wichtig: Danach sollen seine Kunden richtig Lust auf Brot haben.