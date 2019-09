Matthias Grevings Firma Kinescope hat ihren Sitz in der Böttcherstraße. (Christina Kuhaupt)

Matthias Greving hat jedes Jahr im September besonders viel zu tun. Als Festivalleiter ist er maßgeblich an der Organisation des Bremer Filmfestes beteiligt, das in diesem Herbst bereits sein fünfjähriges Jubiläum feiert. Mehr als 100 Filme werden über vier Tage hinweg in verschiedenen Kinos und dem Theater Bremen gezeigt. Für Greving bedeutet das vor allem sehr viel Kommunikationsarbeit. Der 33-Jährige hält Kontakt zu den zahlreichen Filmemachern aus dem In- und Ausland.

Greving verkörpert das, was im Volksmund als Macher bezeichnet wird. Im Jahr 2013 gründete der damals 27-Jährige die Bremer Filmproduktion Kinescope, deren Geschäftsführer er auch heute noch ist. Der Weg zur eigenen Firma sei ein logischer Schritt gewesen, erklärt der gebürtige Schwaneweder. Schon als Kind habe er sich für die Filmbranche begeistert. Über diverse Stationen bei Radio und Fernsehen – egal ob Ton, Licht, Regie oder Produktion – sei irgendwann der Wunsch entstanden, eigene Dokumentarfilme zu produzieren.

2015 initiierte Greving dann das nächste Projekt. Gemeinsam mit einigen weiteren Filmschaffenden entwickelte er die Idee für ein Bremer Filmfestival – als Plattform, auf der sich die regionale Filmszene präsentieren und vernetzen sollte.

Mittlerweile hat Greving nicht nur fünf Bremer Filmfeste organisiert, sondern gemeinsam mit seiner Firma auch mehr als 50 Filme produziert. Dazu zählen auch Spielfilme, mit denen der Jungunternehmer bereits deutschlandweite Erfolge verzeichnen konnte. In Zusammenarbeit mit dem Regisseur Florian Eichinger entstand 2016 „Die Hände meiner Mutter“. Der Film thematisiert häusliche Gewalt und wurde mit dem Prädikat „besonders wertvoll“ ausgezeichnet. Darüber hinaus gewann das Drama auf dem Filmfest München Preise für die beste Regie und den besten Hauptdarsteller.

Den Bezug zu Bremen nie verloren

Obwohl seine Firma mittlerweile in verschiedenen Städten operiert, hat Matthias Greving den Bezug zu Bremen nie verloren. „Ich bin aus Überzeugung hiergeblieben“, sagt der studierte Literatur- und Kulturwissenschaftler. Die Vorzüge einer kleinen Stadt möchte er nicht missen. „Hier ist

Filmemachen noch etwas Besonderes“, sagt Greving über seine Heimat.

Nicht zuletzt deswegen ist das Bremer Filmfest für ihn ein Herzensprojekt. Auch 2019 spielt der regionale Aspekt eine wichtige Rolle, versichert Matthias Greving. Ein besonderes Merkmal der diesjährigen Veranstaltung sei der „Große Preis des Bremer Filmfestes“ – eine Auszeichnung, die zum ersten Mal vergeben wird. Aufgrund des thematischen Schwerpunkts „Humor und Satire“ versprechen sich die Organisatoren eine erhöhte Zuschauerresonanz. Wie bereits im vergangenen Jahr, sind auch dieses Mal internationale Produktionen in das Programm eingebunden.

Parallel zu den Vorbereitungen auf das Filmfest, das vom 19. bis 22. September läuft, arbeitet Greving bereits an neuen Projekten. So sollen im Frühjahr 2020 die Dreharbeiten zur Verfilmung des Lebens von Heinrich Vogeler beginnen. In einer Dokumentation über die Erfolgsband a-ha übernimmt die Firma Kinescope den deutschen Produktionspart. Gedreht wird dieses Jahr im November, wenn die norwegischen Musiker in der ÖVB-Arena spielen.