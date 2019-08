Für Florian Wellbrocks Vater steht beim Sport der Spaß im Vordergrund. (Frank Thomas Koch)

Den Moment, wenn sie ihr Kind in die weite Welt ziehen lassen müssen, wird kein Vater, wird keine Mutter jemals vergessen. Bernd Wellbrock geht es auch so. „Flo war 17, als wir ihn in Magdeburg abgeliefert haben.“ Das Sportinternat sollte es sein, „der Junge wollte unbedingt dort hin“, sagt Wellbrock, nippt an seinem Cappuccino und findet noch heute, dass das weh getan habe. „Aber meine Frau und ich wollten auch nicht, dass er Jahre später sagt, wir hätten ihm die Zukunft verbaut.“ Also Magdeburg, raus aus dem Elternhaus, rein in die Selbstständigkeit. „Wir hatten die klitzekleine Hoffnung, dass das vielleicht schief geht und er wieder nach Hause kommt.“ Er sagt das mit einem Lächeln. Heute weiß er, dass gar nix schief gegangen ist. Denn Florian Wellbrock, um den es hier geht, ist jetzt Doppel-Weltmeister im Schwimmen. Mit einem glücklichen und stolzen Vater, der sagt: „Wir haben dann ja wohl nicht so viel falsch gemacht.“

Ein Treffen mit Bernd Wellbrock mitten in der Bremer Innenstadt kann ein Wagnis sein. Ständig kommt einer vorbei, der „Moin Bernd“ sagt, einen kurzen Schnack halten will. Und weil Wellbrock ein sehr höflicher Mensch ist, würde er nie einem Gespräch aus dem Weg gehen. Im Café setzt er sich deshalb mit dem Rücken zum Fenster. Bernd Wellbrock ist 53 Jahre alt, ein echter Bremer („Hier geboren, hier Radfahren gelernt, hier Schwimmen gelernt“), sein Fahrradgeschäft in der Martinistraße hat er jetzt schon 31 Jahre. Das ist kein Zufall, viele seiner Kunden kennt er persönlich. Und seit sein Sohn Florian in Südkorea zum schnellsten Schwimmer der Welt über 10 Kilometer und 1500 Meter gekürt wurde, kennen ihn noch sehr viel mehr Menschen.

Bernd und Anja Wellbrock sind natürlich dabei gewesen. Das sei eben der Vorteil, wenn der Sohn plötzlich rund um den Globus bei Wettkämpfen auftritt. Auch die Reise und Tickets für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio sind schon gebucht und bezahlt. Aber dem Klischee des ehrgeizigen Sportler-Vaters, der den erfolgreichen Sohn betreut und managt, entspricht Wellbrock nun so wirklich gar nicht. Schon früher im Uni-Bad, als Florian die ersten Medaillen einsammelte, saßen die Eltern oben auf der Tribüne und standen nicht am Becken. Das kam erst später, als beide die Wettkampfrichter-Lizenz erwarben. Aber nicht, um nah bei ihrem Sohn zu sein, „wir wollten dem Sport helfen, der ohne die Menschen im Ehrenamt nicht funktionieren würde“, sagt Vater Wellbrock.

Die wichtigste Sportler-Weisheit sei, dass der Sportler Spaß haben müsse. Und nicht die Bedürfnisse der Eltern befriedigen dürfe. Wellbrock erzählt dazu eine Anekdote. Wie Florian ihn als kleiner Junge nach einem Wettkampf gefragt habe, ob er zufrieden mit ihm sei. „Da habe ich meinen Sohn gefragt: Bist du denn zufrieden? Da hat er ,ja' gesagt und ich habe geantwortet: Siehste, dann bin ich es auch. Du schwimmst nicht für mich, sondern für dich.“

Handball war ihm zu unfair

Bernd Wellbrock kennt das aus seiner eigenen Kindheit. Weil er sich beim Dosenwerfen ganz gut angestellt habe, sollte er zum Handball. „Aber das war mir zu unfair, immer Ellbogen raus und so.“ Zu seiner Leidenschaft wurde dann ganz schnell das Radfahren. Das waren die Jahre, als Didi Thurau bei der Tour de France plötzlich einige Etappen gewann, „da haben wir in Osterholz einen Parcours aufgebaut und sind da unsere Rennen gefahren“. Und Bernd Wellbrock wusste: Das ist mein Sport.

Hat sich bis heute nicht geändert. Zum Profi hat es nicht gereicht, auch wenn es Leute gibt, die noch immer behaupten, dass er das Zeug dazu hatte. Profi wurde dann aber Andreas Kappes, mit dem Wellbrock damals bei der RRG Bremen trainierte. „Für Andreas stand schon als Junior fest: Ich werde Rad-Profi!“ Diesen Ehrgeiz hatte Wellbrock nicht, er sagt, er sei auch kein Trainingsweltmeister gewesen. Aber er hat schon in jungen Jahren erkannt, was ihn antreibt – der Spaß am Sport. Wenn er heute am Abend sein Fahrradgeschäft abschließt, sich auf sein Rad setzt und am Osterdeich entlang in Richtung Alt-Osterholz fährt, dann fühlt er sich glücklich. Weil er es liebt, auf dem Fahrrad zu sitzen. Und weil er diese Leidenschaft auch noch zu seinem Beruf gemacht hat. „Ich werde nicht reich, aber ich habe ein Leben lang Spaß und Freude an meinem Beruf. Ist das nicht auch Reichtum“, fragt er.

Dass sein Sohn Florian so viel Spaß am Schwimmen hat, dass auch er seine Leidenschaft zum Beruf machen konnte, freut ihn. Als Florian Wellbrock vor einem Jahr mit dem Europameister-Titel seinen internationalen Durchbruch feierte, wurde er in einem TV-Interview gefragt, welchen Anteil denn seine Eltern an seinem Werdegang hätten. Wellbrock erzählte, wie seine Eltern ihn 2015 in Magdeburg vor dem Sportinternat absetzten. Und sein Vater zu ihm sagte: „Jetzt mach' was draus.“ Hat doch ganz gut geklappt.