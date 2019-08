Annette Strelow ist bei Radio Bremen für den „Tatort“ zuständig. (Frank Thomas Koch)

Die Frau ist zielstrebig, rasant und überpünktlich. Während der Reporter dem verabredeten Treffpunkt wegen der großen Hitze mit sanften Pedaltritten zustrebt, überholt ihn Annette Strelow am Osterdeich mit der Lässigkeit der ebenso kraftvollen wie routinierten Radlerin. Den geringfügigen Rest des Weges zur Sielwallfähre legen sie gemeinsam zu Fuß zurück. Dass sie diesen Ort für ein Gespräch vorgeschlagen hat, mag daran liegen, dass er an der – durchweg wesernahen – Strecke zu ihrem Arbeitsplatz liegt: Strelow wohnt im Viertel und verdingt sich als Redakteurin bei Radio Bremen.

Bei der kleinsten deutschen Sendeanstalt ist sie als Abteilungsleiterin Fiktion und Unterhaltung unter anderem für die hiesigen Folgen des ARD-Krimiformats „Tatort“ zuständig. Die Frage des Reporters, ob die unlängst von der Bildschirmfläche verschwundenen TV-Polizisten Inga Lürsen (Sabine Postel) und Nils Stedefreund (Oliver Mommsen) auch mal auf der Fähre nach Unholden gefahndet hätten, quittiert die 52-Jährige mit einem Lachen. „Die Frage ist vielmehr“, fügt sie hinzu, „wo im Stadtgebiet die beiden nicht ermittelt haben“.

Mehr zum Thema Finale einer Ära Bremer Tatort: Abschied von Lürsen und Stedefreund Nach 18 Jahren ist Schluss für die Bremer Tatort-Kommissare Lürsen und Stedefreund. Am Ostermontag ... mehr »

Bremen schätzt die Hessin, die in Huckelriede Abitur machte (Leistungskurse: Deutsch und Englisch), als „Stadt der kurzen Wege“. Entsprechend gern durchpflügt sie das Zentrum mit dem Fahrrad. „Viel Wertschätzung“ habe Bremen durch die Ausstrahlung der „Tatort“-Folgen erfahren – auch von den Hauptdarstellern, die 22 Jahre (Postel) beziehungsweise 18 Jahre (Mommsen) Dienst in der Hansestadt taten. Dementsprechend sei ihr daran gelegen, ihre „Arbeit so lokalpatriotisch wie möglich zu machen“.

Gegenwärtig ist der Sender mit der Findung und Installation eines neuen „Tatort“-Teams beschäftigt. „Nicht vor Herbst“ ist laut Pressestelle mit den entsprechenden Personalien zu rechnen, die wie ein kleines Staatsgeheimnis gehütet werden. Strelow baut auf „die Vorfreude des Publikums“ – und darauf, „dass sich die Neuen rasch in die Herzen der Zuschauer spielen“.

Am Set von „Nicht von schlechten Eltern“

Sozusagen Filmblut geleckt hat die studierte Philosophin und Kulturwissenschaftlerin, die Mutter eines 20-jährigen Sohnes ist, im Rahmen von Dreharbeiten. Bei einer Tätigkeit, die sie im herb anmutenden Branchenjargon als „Kabelaffe“ bezeichnet. So stand Strelow schon am Set der von Radio Bremen in drei Staffeln produzierten Serie „Nicht von schlechten Eltern“, die zwischen 1993 und 1996 im Vorabendprogramm der ARD lief – und in der Sabine Postel derart lokalpatriotisch korrekt agierte, dass ihr die prestigeträchtige Rolle als „Tatort“-Kommissarin angetragen wurde.

Strelow ist überzeugt, dass es die Kriminalfilm-Reihe, deren Geburt sich im kommenden Jahr zum 50. Mal jährt, auch noch in Jahrzehnten geben wird. Beim „Tatort“, sagt sie in einer schwärmerischen Aufwallung, handle es sich „um eines der grandiosesten Fernsehformate, das seit seinem Bestehen alle Entwicklungen aufgenommen hat“. Deshalb wirke es trotz seines gehobenen Alters „sehr jetzig“.

Die Aktualität vieler Fälle, zumal der sozialpolitisch zuverlässig ambitionierten Bremer Folgen, hat viel mit akkurater Vorbereitung zu tun. Allein über „Brüder“ (2014), einen besonders spektakulären Film über einen Nidal genannten Clan, der die Verbrechen der Miris thematisiert, sei „im Vorfeld fünf Jahre lang gesprochen worden“, sagt Strelow. Sie, die Außenstehenden ihre Tätigkeit als „Kümmerin“ beschreiben würde, ist am Feinschliff des Drehbuchs ebenso beteiligt wie an der werkgeschichtlich nicht zu unterschätzenden Postproduktionsphase im Schneideraum.

In ihrer Laufbahn, an deren Beginn sie viel im Bremer Kulturleben unterwegs war – zumal im Theater und im Programmkino – sei ihr frühzeitig klar geworden, ihre Zukunft „weder als Akteurin noch als Autorin“ bestreiten zu wollen, sagt Strelow. Ihre Rolle zwischen den an einer Fernsehproduktion beteiligten Menschen und Institutionen beschreibt sie als vermittelnd: „Dinge zusammenstellen, zusammenhalten, ermöglichen.“ Teamwork und Produktzentrierung gelten ihr als Primärtugenden.

Dass ihre verantwortungsvolle Arbeit nicht in den Bremer Beiträgen zum ARD-„Tatort“ aufgeht, versteht sich von selbst. Strelow ist auf Seiten des Senders zuständig für die Sketch-Comedy „Kroymann“, die für die renommierte „Rose d'Or“ nominiert war. Auch an dem von Publikum und Kritik positiv aufgenommenen Geiseldrama „Gladbeck“ war sie beteiligt, desgleichen an der regional einschlägigen Künstlerbiografie „Paula“, die am 27. August im „Sommerkino im Ersten“ läuft. „Ein schöner Job“ sei die Arbeit an diesem Film gewesen – auch wegen der vielen Reaktionen aus Bremen und dem Umland. „An 'Paula' kann man sich gut abarbeiten“, sagt Strelow. Und klingt sehr zufrieden.