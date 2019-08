Mareike Even spielt seit elf Jahren Baseball. (Frank Thomas Koch)

Frau Even, Sie müssen eine wahnsinnig geduldige Person sein.

Mareike Even: Das bin ich wirklich. Wie kommen Sie darauf?

Nun ja, Sie spielen Baseball und das ziemlich gut.

Baseball geht nur mit Geduld. Wenn man am Schlag ist, muss man auf den Ball warten, auf den richtigen Moment, um ihn zu treffen.

Warten ist im Baseball ein sehr dehnbarer Begriff, oder?

Es kann schon sein, dass auf meiner Position einige Minuten nichts passiert.

Schon mal gedanklich ganz woanders gewesen während so einer Phase?

Nein, darum geht es ja: nicht abschalten, konzentriert bleiben. Ich beobachte dann das Spiel und versuche vorherzusehen, was passiert.

Strengt das an: minutenlang Nichtstun, nur beobachten?

Baseball ist ziemlich anstrengend. Körperlich, aber vor allem für den Kopf. Ich bin Catcherin. Als Spielmacherin habe ich das ganze Feld vor mir und sage den anderen, was sie zu tun haben.

Das schlaucht?

Total! Nach einem Spiel bin ich am Ende. Dann will ich nur noch aufs Sofa, entspannen.

Können Sie verstehen, dass viele Deutsche Ihren Sport öde finden?

Wenn man das Spiel nicht versteht und die Regeln nicht kennt, kann Baseball langweilig sein.

Werbung klingt anders.

Ich weiß, aber das ist nun mal die Wahrheit. Wir punkten eindeutig woanders.

Und zwar?

In Fußballstadien kommt es immer wieder zu Gepöbel und Gewalt. Das passiert beim Baseball nie. Bei uns schauen Familien zu, es läuft Musik, der Grill ist an. Alles sehr entspannt, jeder ist willkommen, eine Atmosphäre wie beim Sonntagsausflug.

Ein langer Ausflug. Spiele können bis zu vier Stunden dauern.

Viele bleiben nicht bis zum Ende. Oft sind sie nach einer Stunde wieder weg oder kommen erst zur Mitte des Spiels.

Ist das nicht merkwürdig für Sie auf dem Platz?

Ich bekomme das kaum mit, wenn ich spiele. Außer, wenn Freunde und Familie von mir mal früher gehen und mich plötzlich nicht mehr anfeuern, dann merke ich das schon.

Und damit können Sie leben?

Natürlich. Ich erwarte nicht, dass jemand vier Stunden zuschaut. Ansonsten würde ich ja kaum jemanden überzeugen können, bei einem Spiel vorbeizuschauen.

Der Bestseller-Autor John Grisham liebt Ihren Sport. Er sagt: „Baseball ist kompliziert bis zur Lächerlichkeit.“ Hat er recht?

Naja, kennen Sie Brennball?

Ein Klassiker des Schulsports.

Eben. Und viel mehr müssen Sie nicht können, um unseren Sport grundsätzlich zu verstehen. Man muss vor dem Ball an bestimmten Punkten im Feld sein. Das Ziel ist, auf allen vier Punkten gewesen zu sein, um einen Run zu erzielen.

So einfach?

Im Groben ja. Es hat aber schon ein bis zwei Jahre gedauert, bis ich das Regelwerk komplett verstanden habe. In der ersten Zeit habe ich viel nachgefragt, bei meinen Trainern, Mitspielern und Schiedsrichtern, so lernt man am besten.

Der Teufel steckt im Detail?

Die Details sind kompliziert. Das kann einen schon fertigmachen. Das Regelbuch ist verdammt dick. Selbst die Schiedsrichter haben es bei den Spielen dabei, damit sie im Notfall noch einmal etwas nachschlagen können.

Das kommt wirklich vor?

Ja, das Spiel wird dann unterbrochen. Das kann schon zehn Minuten dauern, bis der Schiedsrichter die richtige Passage im Regelwerk gefunden hat.

Und was machen Sie so lange?

Solche Pausen sind eine gute Gelegenheit, um zu quatschen. Über das Spiel, das Wetter, die Pläne für den Abend. Meistens stellen sich auch die Spieler des Gegners dazu, viele kennt man schon seit Jahren, so groß ist die Baseball-Gemeinschaft im Norden ja nicht.

Wie kommt man hier überhaupt auf die Idee, mit Baseball anzufangen?

Mit 18 Jahren war ich für einen Schüleraustausch in den USA. In Deutschland habe ich Handball gespielt, aber das kannte niemand in Wisconsin. Ich wollte aber unbedingt weiter Sport machen. Man isst ja auch mehr dort, Sie wissen schon, die vielen Burger. Also habe ich mit Softball angefangen, eine Riesensache dort. Die Leute gehen am Wochenende ins Stadion, um Baseball zu schauen. Sie grillen schon vorher auf dem Parkplatz, im Stadion gibt es das nächste Picknick. Ich fand alles an dem Sport sympathisch. In Deutschland wollte ich dann weitermachen.

Warum? Sie hätten ja auch wieder zum Handball gehen können.

Baseball hat einen gewissen Charme, den kein anderer Sport hat. Es macht einfach Bock, und man fördert nebenbei das Sehvermögen, die Koordination von Händen und Augen.

Sie sehen besser, seitdem Sie Baseball spielen?

Ich gucke aufmerksamer. Man ist geistig wacher, kann schneller reagieren.

Baseball als Hilfe im Alltag?

Wenn mir heute ein Glas runterfällt, fange ich es mit Sicherheit noch auf. Da bin ich ziemlich schnell. Dann denke ich mir: Gut gekriegt, Mareike. Früher wäre das Glas auf den Boden gerauscht.

Was macht eine gute Catcherin aus?

Man muss gut blocken können. Wenn der Ball auf den Boden geworfen wird, muss ich meinen ganzen Körper einsetzen, damit er nicht an mir vorbeirollt. Ich muss den Ball verteidigen.

Wie trainieren Sie so etwas?

Ich lasse mich beim Training gezielt mit Bällen abwerfen, um das Blocken zu üben.

Ein Scherz, oder?

Nein. Ich weiß, das klingt fies, aber so schlimm ist es nicht. Man gewöhnt sich daran.

Klingt schon schmerzhaft.

Am Anfang vielleicht, wenn man noch nicht weiß, wo man seine Hände lässt und wie man den Brustpanzer nutzt. Danach tut es nicht mehr weh. Es gibt höchstens mal einen blauen Fleck.

Wie kriegt man in den Kopf, dass es normal ist, beworfen zu werden?

Ich muss den Kopf dazu zwingen. Der Kopf sagt: Es macht keinen Sinn, sich Bällen entgegen zu werfen. Ich antworte: Oh doch, das muss jetzt sein. Man muss den Kopf trainieren, den Körper zu überlisten. Normalerweise würden wir ja in Deckung gehen, wenn ein Ball angeschossen kommt. Das kriegt man nur mit viel Training raus.

Sie spielen als einzige Frau in zwei Männermannschaften. Ein Thema in den Teams?

Nein, das kümmert nur die Journalisten. Und manchmal noch die Gegner. Manche Spieler meinen, sie können nicht auf Frauen werfen. Die werden dann total nervös, weil sie Angst haben, mich abzuwerfen. Ich sage dann: Reiß dich zusammen und wirf wie immer. Spätestens, wenn ich den Ball ein paar Mal rausgekloppt habe, sind die Bedenken weg.

Das nervigste Baseball-Klischee, das Sie sich immer wieder anhören müssen?

Die Leute denken, wir stehen nur rum.

Stimmt nicht, haben wir schon geklärt, also weiter. Stimmt es, dass Baseball ein ziemlich teurer Sport ist?

Leider ja. Die Sachen sind nicht billig, ein Handschuh kann schon mal bis zu 300 Euro kosten. Man kann aber auch die Ausrüstung der Mannschaft nutzen, bevor man sich das Zeug selbst kauft.

Nächstes Klischee: Kommen wirklich viele Spieler über diese Baseball-Schnulzen aus Hollywood zum Sport?

Ich schaue alle Baseball-Filme, die neu erscheinen. Mein Lieblingsfilm ist Moneyball. Er handelt von einem ehemaligen Spieler, der in der Profiliga gescheitert und dann ein erfolgreicher Manager geworden ist. Ein toller Film. Aber ob deshalb jemand mit dem Sport anfängt? Ich weiß nicht.

Was denken Sie über Leute, die Baseball-Kappen tragen und gar nicht wissen, dass Sie Kappen einer Baseball-Mannschaft tragen?

Das ärgert mich. Diese Leute tragen vor allem Caps der New York Yankees. Viel schlimmer als das Unwissen über das Team ist aber, den Sticker, sozusagen das Etikett des Herstellers, auf dem Schirm der Kappe kleben zu lassen.

Warum das?

Das ist richtig verpönt bei uns. Diese Sticker sind absolut sinnlos. Wer mit einem Sticker auf der Kappe zum Training kommt, muss damit rechnen, dass er nach dem Training da nicht mehr klebt.

Sie regen sich ja richtig auf.

Für Baseballer sind die Kappen kein Mode-Accessoire, sondern ein Gebrauchsgegenstand, ein Teil der Uniform. Den Sticker kleben zu lassen, verkörpert das absolute Gegenteil. Sticker auf der Kappe sind ein Indiz für absolute Unwissenheit.

Mal ehrlich, die Deutschen und Baseball, wird das noch was?

Ich hoffe sehr. Football boomt doch hier inzwischen auch.

Aber Football ist ja auch, sagen wir mal, rasanter. Sind die Zeiten gerade vielleicht zu hektisch für einen entschleunigten Sport?

Darin liegt die Chance. Baseball kann ein Gegenpol zu dieser ganzen Schnelllebigkeit sein. Man muss sich Zeit nehmen, sich auf den Sport einlassen, um seine Schönheit zu verstehen.

In den USA diskutieren sie, Baseball zu beschleunigen. Gute Idee?

Überhaupt nicht. Für Spieler, die sagen, ich muss heute Abend noch pünktlich zu einem Geburtstag, wäre das vielleicht eine gute Sache. Wenn ich nach einem Spiel auf einen Geburtstag gehe, kündige ich vorher schon an: Ich weiß nicht, wann ich da bin, kann spät werden.

Das nervt nicht?

Das gehört dazu und macht den Charme aus. Man weiß beim Baseball eben nie so genau, was passiert.

Das Gespräch führte Nico Schnurr.

Zur Person

Mareike Even (29) spielt seit elf Jahren Baseball. Bei den Bremen Dockers trainiert sie das Team der Frauen, läuft für die zweite und dritte Mannschaft der Herren auf und leitet die Baseball-Abteilung. Sie hat eine Indoor-Liga gegründet und spielt außerdem für die Frauen der Hamburg Knights in der Baseball-Bundesliga. Even arbeitet im Vertriebsinnendienst eines Bremer Unternehmens.

Zur Sache

Baseball in Bremen

Die Dockers gibt es bereits seit 1998. Schon vor den Dockers wurde in Bremen Baseball gespielt. Der Klub ist aus dem Zusammenschluss der Bremen Dukes und Bremen Crocodiles entstanden. Die Dockers gehören dem BTV 1877 an. Der Verein zählt etwa 90 Baseball-Mitglieder. Sie teilen sich auf in drei Herren- und drei Jugendmannschaft sowie ein Damenteam. Die Anlage der Dockers liegt in der Pauliner Marsch, nicht weit hinter dem Weserstadion. Aktuell kämpft die erste Männermannschaft des Klubs gegen den Abstieg aus der Baseball-Bundesliga. Vor dem Heimspiel gegen die Hamburg Steelers am vergangenen Sonnabend waren die Chancen auf den Klassenerhalt aber nur noch theoretischer Natur.