Hunter in seinem Außengehege, wo er zum ersten Mal in seinem Leben frisches Gras fraß. (Catrin Frerichs)

Was er schon alles erlebt hat, weiß niemand genau. Aber, woher er kommt. Und, dass es ihm heute sehr wahrscheinlich viel besser geht, als noch vor eineinhalb Jahren. Hunter ist ein Glatthaarmeerschweinchen, fast schwarz, nur am Po hat er einen feinen rötlichen Streifen. Hunter wohnt bei einer Familie in Bremen und teilt sich sein Gehege mit Holly, einer sechsjährigen schüchternen und immer etwas pikiert wirkenden Meerschweinchendame. Bis er sein Zuhause in Findorff beziehen konnte, musste er einen weiten Weg zurücklegen.

Sein erstes Lebensjahr hat Hunter in einem Labor in Österreich verbracht. Dort teilte er sich mit anderen jungen Böckchen einen Raum. Welche Tests mit ihnen gemacht werden sollten, ist nicht bekannt. Bekannt ist aber, dass es zu den geplanten Tests nicht kam. Oft werden nicht mehr benötigte Labortiere dann getötet. Dass den Tieren dieses Schicksal nicht widerfuhr, haben sie der Laborleitung und Michaela Trauer vom österreichischen Verein „My Second Life“ (zu Deutsch Mein zweites Leben) zu verdanken, der auch eng mit dem Tierschutz zusammenarbeitet. Sie hat das Dutzend Halbstarke aus dem Labor abgeholt und mitgenommen. Der Verein, den man am besten über eine Anmeldung bei seiner Facebookgruppe erreicht, und der ansonsten im Internet nur mit einer rudimentären Homepage vertreten ist, wurde ins Leben gerufen,

um Labortieren wie Ratten, Mäusen, Hamstern und Meerschweinchen dabei zu helfen, in ein besseres Leben zu starten.

Michaela Trauer und ihren Mitstreitern scheint kein Weg zu weit, um ehemalige Labortiere weiterzuvermitteln. Sie fährt sie zu den neuen Besitzern. Alle, die nicht direkt ein Zuhause finden, bringt sie zu Auffangstationen in Österreich, der Schweiz und Deutschland.

Eine dieser Notstationen befindet sich in Oldenburg und wird privat von Ramona Muhle geführt. Schon seit vielen Jahren setzt sich die Oldenburgerin, Jahrgang 1989, für in Not geratene Meerschweinchen und Kaninchen ein. Auf ihrem Grundstück mit großem Garten und mehreren gesicherten Schuppen ist jede Menge Platz für die Fellnasen.

Ramona Muhle hält an die 40 eigene Meerschweinchen, die nach Belieben drinnen und draußen herumtollen können. Sie nimmt Tiere von Privatleuten auf, die ihre Haltung aufgeben möchten, sie rettet verwahrloste Tiere, und in ihrem Haus lebt eine Seniorengruppe mit Tieren, die man nicht mehr vermitteln kann. Sie bietet auch Platz für Urlaubsgäste, wenn deren Halter verreisen wollen oder das Haus renovieren. Und sie vermittelt Labortiere weiter – so wie Hunter, der, als er in Oldenburg ankam, noch keinen Namen hatte.

Weitervermittlung verlief problemlos

Auf „monismeerschweinchen.hpage.de“ führt die Nagerexpertin ein Tagebuch und zeigt dort Fotos von den Abgabetieren. In diesem Frühling, so ist dort zu lesen, ist wieder ein ganzer Schwung Labortiere bei ihr eingetroffen. Die weißen Weibchen mit roten Augen nennt Ramona Muhle „Schneeflocken“. Die Weitervermittlung verlief problemlos, schon Ende August waren alle Damen ausgezogen.

Über Hunter wusste Ramona Muhle nur so viel, dass er und die anderen aus dem Wurf in dem Labor in Österreich in einem Raum zusammengelebt haben. „Dort hatten sie es noch einigermaßen gut“, sagt sie. Oftmals lebten die Tiere in den Laboren allein in winzigen Käfigen. In Oldenburg hat sie die verschreckten Neuankömmlinge zunächst in einem großen Auslauf untergebracht und aufgepäppelt. Erst, wenn die Meerschweinchen auf Frischfutter und große Gehege umgestellt sind, können sie an ein neues Zuhause vermittelt werden. Kastriert war Hunter schon, darum hatte sich Michaela Trauer gekümmert.

Mitte August 2017 war es soweit. Eine Familie aus Findorff rief an, weil eines ihrer zwei Meerschweinchen verstorben war. Da Meerschweinchen niemals allein gehalten werden dürfen, suchte die Familie einen neuen Partner für die verwitwete Holly. Beim ersten Treffen mit der neuen Familie war Hunter noch sehr verstört. Bei der kleinsten Berührung verfiel er sofort in Schockstarre.

Bevor Holly und Hunter zusammenziehen konnten, wurden eine Schutzgebühr erhoben und ein Schutzvertrag aufgesetzt, in dem die neuen Besitzer sich dazu verpflichten, sorgsam und artgerecht mit dem Tier umzugehen. Darin steht genau, um welches Tier es sich handelt. Und auch, wie es heißen soll: „Hunter“.

Bei Holly und Hunter hat es ein bisschen gedauert, bis die beiden sich aneinander gewöhnt haben. In den ersten Tagen im Käfig zeigte sich der verängstigte Jungspund kaum. Anfassen ließ er sich anfangs gar nicht. Tagsüber verkroch er sich im Häuschen, nur nachts kam er zum Fressen aus seinem Versteck.

Feste Rangordnung unter den Tieren

„Meerschweinchen sind sehr soziale Tiere und leben in Rudeln“, betont Ramona Muhle. Es gibt eine feste Rangordnung, die älteren Tiere zeigen den jungen, wie sie sich in der Gruppe zu verhalten haben. Hunter musste das erst lernen. Erst nach und nach taute er auf – um fortan knurrend durch den Käfig zu stöbern. „Damit zeigt er seine Dominanz“, erläutert Ramona Muhle.

Ganz langsam erkundete Hunter seine neue Umgebung. Die anfänglichen Rangeleien mit Holly ließen nach. Er lernte das Außengehege im Garten der Familie kennen, fraß zum ersten Mal in seinem Leben frisches Gras. Scheu ist er geblieben, auch eineinhalb Jahre später verfällt er bei Tierarztbesuchen noch in Schockstarre. Er schreckt bei Geklimper von Schlüsselbunden auf und mag keine lauten Männerstimmen, hat die Familie festgestellt. Aber jetzt versteckt er sich nicht mehr, wenn einer ins Zimmer kommt. Holly hat dem neuen Mann an ihrer Seite gezeigt, wo ihre Grenzen sind. Und wenn es seine Lieblingsleckerlis gibt, kommt Hunter sogar aus seinem Haus heraus und frisst sie aus der Hand. Gar nicht so schlecht für ein zweites Leben.