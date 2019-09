Petra Mattfeld hat auch unter ihrem richtigen Namen bereits mehrere Werke veröffentlicht. (Björn Hake)

Wie viele ihre Bücher inzwischen über die klassische oder digitale Ladentheke gegangen sind? Das könne Petra Mattfeldt gar nicht sagen. Die Millionen-Marke sei in jedem Fall schon lange geknackt, versichert die 47-Jährige. Ansonsten hat die mehrfache Bestseller-Autorin aus Langwedel (Landkreis Verden) aber wahrlich auch genug anderes zu tun, als sich mit den genauen Verkaufszahlen auseinanderzusetzen. Denn nicht nur, dass Mattfeldt jedes Jahr mehrere neue Werke auf den Markt bringt, in diesem Jahr hat sie auch noch ihren eigenen Verlag gegründet, den sie als Geschäftsführerin leitet.

Doch die Arbeit bei der Maximum Verlags GmbH überlässt sie größtenteils ihren Mitarbeitern. „80 Prozent Schreiben und 20 Prozent Verlagstätigkeit“, beschreibt Mattfeldt ihre beruflichen Anteilsverhältnisse. So lese sie eingereichte Manuskripte etwa erst dann, wenn der Verlag sie auch wirklich einkaufen will. Für die Manuskriptannahme ist im Übrigen ihr Sohn Uli zuständig und auch ihre Tochter Alin hilft im Verlag mit und kümmert sich um das Layout und die Covergestaltung. Ihr Mann Ulrich ist zwar nicht offiziell Teil des Teams, aber doch irgendwie ohnehin immer mittendrin. „Wir machen gefühlt einfach alles zusammen“, sagt Mattfeldt.

Vor ihrer schriftstellerischen Arbeit hat sie in der Kanzlei ihres Mannes mitgearbeitet, nun hilft er ihr vor allem bei der Recherche für ihre Geschichten. Diese nimmt vor der eigentlichen Schreibtätigkeit viel Zeit in Anspruch. Denn Mattfeldts Steckenpferd sind die historischen Romane und da gilt es, ein ganzes Füllhorn an Informationen zusammenzutragen. „Wir reisen auch in die Orte, über die ich schreibe“, sagt sie.

2010 hatte die 47-Jährige ihr erstes Buch auf den Markt gebracht, der große Durchbruch gelang ihr 2013 mit dem Werk „Die Duftnäherin“ – veröffentlicht unter dem Pseudonym „Caren Benedikt“. Ihre größten Erfolge aber feiert Mattfeldt unter ihrem zweiten Künstlernamen „Ellin Carsta“. Die Bücher aus der Reihe „Der heimlichen Heilerin“ finden etwa stets reißenden Absatz. Getoppt wird das laut der Langwedelerin nur noch von der „Hansen-Saga“. „Die Leute sind verrückt nach ihr“, sagt Mattfeldt. Und für Nachschub ist gesorgt: Teil vier erscheint im kommenden Monat und der fünfte Band liege schon beim Verlag.

Leidenschaftsprojekte in geringer Auflage

Vier ihrer Bücher sind inzwischen auch in einer englischsprachigen Ausgabe erschienen und in Übersee scheint sich ebenfalls ein Fanlager für die historischen Romane aus Mattfeldts Feder zu entwickeln. „Sie gehen vor allem gut in Kanada, ich weiß aber auch nicht warum“, erzählt die Autorin, die auch schon einige Werke unter ihrem richtigen Namen veröffentlicht hat. „Leidenschaftsprojekte“ nennt sie diese Bücher fernab des Genres „Historienromane“, die eine vergleichsweise geringe Auflagenzahl haben. Darunter sind einige Thriller, Fantasy-Stories sowie ein Jugendkrimi und eine Sammlung an „Mörderischen Adventsgeschichten“, die sie gemeinsam mit ihrem Sohn verfasst hat.

Beim Schreiben legt die 47-Jährige in jedem Fall ein ordentliches Tempo vor. Im Normalfall betrage nach ihrer Aussage die reine Schreibzeit für ein Buch weniger als einen Monat. Besonders nachts lässt sie gerne die Finger über die Tastatur fliegen. Dann könne sie ihren ganzen Fokus nur auf die Handlung und die Charaktere legen. „Ich lebe mit meinen Figuren, es ist für mich wie Freunde treffen“, berichtet Mattfeldt, dass sie immer wieder gerne aufs Neue in ihre fiktiven Welten eintauche.

Angesichts des gewaltigen Pensums ist es wenig verwunderlich, dass sie für nächstes Jahr verspricht: „Da kommt wieder ein ganzer Schwung neuer Bücher auf den Markt.“ Zudem freut sich Mattfeldt in 2020 auf ein ganz besonderes Projekt. Denn erstmals wird dann eines ihres Bücher verfilmt werden. Und die Filmrechte konnte die Langwedelerin verkaufen, obwohl das Buch noch gar nicht veröffentlicht wurde. „Grand Hotel – Die nach den Sternen greifen“ lautet der Arbeitstitel. Die Handlung spielt in Binz auf Rügen und in Berlin in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg.

Geplant ist für dieses Projekt zur Veröffentlichung auch die bisher größte Vermarktungskampagne zu einem ihrer Bücher. Unter anderem soll es laut Mattfeldt Plakatwerbung an Bahnhöfen geben. Wann und wo der Film dann zu sehen sein wird, darüber kann sie noch keine genauen Angaben machen. „Es soll eine aufwendige TV-Produktion werden – wahrscheinlich ein Dreiteiler“, gibt sie aber einen Einblick in die Planung. Bei den Dreharbeiten werde sie auf jeden Fall dabei sein. Und auf das, was sie dann zu sehen bekommt, ist sie nicht nur gespannt, sondern auch voller Vorfreude: „Ich habe jetzt schon eine Gänsehaut, wenn ich mir vorstelle, wie meine Figuren in live aussehen werden.“