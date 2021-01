Nachdem Doe selbst jahrelang mit einer Essstörung zu kämpfen hatte, will sie heute Menschen ermutigen, sich selbst so zu akzeptieren, wie sie sind. Davon handelt auch ihr Buch „Es ist okay“. (Simone Klimmeck)

Frau Doe, auf Instagram haben Sie mehr als 100.000 Abonnenten – jeden Tag können Sie also eine große Zahl an Menschen über diese Plattform erreichen. Wozu schreibt man dann noch ein Buch?

Angela Doe: Ich glaube, dass ich mit dem Buch andere Menschen erreiche als auf Instagram. Und darum ging es mir.

Wenn Sie Ihr Buch in eine Sparte einordnen müssten, wäre es dann eher Autobiografie oder Ratgeber?

Es fällt mir schwer, das einzuordnen. Ich wollte unbedingt auch alte Tagebucheinträge und sehr erzählerisch geschriebene Texte mit einbringen. Meine Lebensgeschichte dient eigentlich nur als Rahmen für die Themen, die ich ansprechen will. So richtig autobiografisch ist es deshalb nicht – ein richtiger Ratgeber aber auch nicht. Der Sinn dahinter ist nicht nur meine Geschichte zu erzählen, sondern eher das, was ich vom Leben gelernt habe.

Ihr Lebensweg ist eher außergewöhnlich, warum sollten andere daraus lernen?

Ich glaube, es ist eine Illusion, dass irgendwer ein ganz geradliniges Leben führt. Wir denken bloß, dass es das ist, was wir nach außen verkaufen müssen. Ich bin sicher, dass jeder im Leben zu kämpfen hat – man spricht nur viel zu selten darüber.

Warum nicht?

Weil das immer noch als Scheitern abgetan wird, wenn man irgendwas nicht durchzieht oder Fehler macht. Ein Beispiel: In meinem Shop verkaufe ich Postkarten mit Sprüchen, die ich selbst aufschreibe. Manchmal streiche ich Wörter wieder durch – ich nutze das bewusst als Stilelement. Neulich hat mich ein Mädchen gefragt, warum ich denn immer diese ganzen Fehler drin lasse. Und ich habe geantwortet: Weil ich es schön finde. Fehler machen alles viel echter und menschlicher.

Das Thema Fehlermachen zieht sich wie ein roter Faden durch Ihr Buch. War das von Anfang an so geplant?

Ja. Ich wollte alles erzählen, was bei mir schiefgegangen ist, um den Leuten zu zeigen: Es ist vollkommen in Ordnung. Ich wusste nicht, wo es beginnen und wo es enden würde, aber ich wusste, dass das die Message sein sollte.

Während des Schreibprozesses, wen haben Sie sich da als Leser vorgestellt?

Mich mit 20 – oder irgendwo in meinen 20ern. In diesem Buch steht alles, was mir damals geholfen hätte, alles, was ich damals gerne gewusst hätte.

In Ihrem Buch schreiben Sie, dass Sie versuchen wollten aufzuschreiben, was Sie in Ihrem Leben gerne früher gehört hätten. Von wem?

Das ist eine schwierige Frage. Generell würde ich sagen: von der Gesellschaft. Vor zehn Jahren gab es im Internet niemanden, der gesagt hätte, dass auch Frauen mit Kurven schön sind, um nur ein Beispiel zu nennen. Oder von den Frauen in meinem Leben, von Lehrerinnen zum Beispiel oder anderen Vorbildern.

Es geht um Ihre Essstörung.

Ja.

Darüber schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Dort schildern Sie auch ein gutes Verhältnis zu Ihren Eltern, dennoch haben Sie Ihrer Mutter erst spät von Ihrer Essstörung erzählt.

Ja, das hatte mehrere Gründe. Ich musste erst einmal einen Weg finden, es ihr zu sagen, ohne dass sie sich dafür die Schuld gibt oder sich Sorgen macht. An diesen Punkt musste ich ja selbst erst mal kommen. Und dann kam natürlich dazu, dass ich jahrelang nicht eingesehen habe, überhaupt eine Essstörung zu haben. Das kam erst mit Beginn einer Therapie. Zwei Jahre später habe ich es meiner Mutter gesagt. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, dass ich es in den Griff bekomme und konnte meiner Mama sagen: Es geht mir wieder gut, du musst dir keine Sorgen machen.

Was würden Sie Eltern raten, die den Verdacht haben, dass ihr Kind eine Essstörung haben könnte?

Das ist sehr schwierig. Ich würde sagen, dass besonders Mädchen fast alle mal eine Zeit durchmachen, in denen sie essgestörte Gedanken haben. Ich weiß das von meinen Freundinnen. Ich denke, dass Eltern erst einmal beobachten sollten, ob das bleibt. Aber wenn man merkt, dass es länger so geht, muss man natürlich irgendwie einschreiten. Aber wie? Da bin ich, ehrlich gesagt, überfragt. Ich habe ja auch selbst keine Kinder.

Dann anders gefragt: Hätte es rückblickend denn etwas geändert, wenn Ihre Eltern früher davon gewusst hätten?

Ehrlich gesagt: wahrscheinlich nicht. Man muss da selbst rauskommen. Hätte mich damals jemand dazu gedrängt, eine Therapie zu machen, hätte ich es wahrscheinlich erst recht nicht gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob es geholfen hätte.

Können Eltern also gar nichts tun?

Ich denke, dass Eltern schon früh darauf achten können, was für ein Körperbild sie ihren Kindern mitgeben. Es gibt viele Mütter, die ihr Leben lang auf Diät sind – damit vermitteln sie ihren Töchtern ein völlig falsches Bild. Ich denke, es hilft schon, wenn Frauen aufhören, sich selbst ständig zu verurteilen, vor allem vor den eigenen Kindern.

Plattformen wie Instagram, auf denen oft auch stark bearbeitete Fotos veröffentlicht werden, stehen schon lange in Verdacht, ein ungesundes Körperbild zu befeuern, vor allem bei jungen Menschen. Welche Rolle hat das bei Ihnen gespielt?

Mich hat es eine Zeit lang sehr getriggert. Ich habe mir bewusst Fotos von sehr dünnen Frauen angeschaut, weil es mich motivieren sollte, abzunehmen. Ich dachte: Wenn ich Sportaccounts folge, bin ich auch motivierter, Sport zu machen. Aber es hatte den gegenteiligen Effekt, nämlich dass ich einfach unzufrieden mit mir war und mich ständig mit fremden Frauen und bearbeiteten Fotos verglichen habe. Für mich war das wie ein Strudel des Selbsthasses, der mich immer weiter reingezogen hat.

Aber gelöscht haben Sie Instagram nicht. Was ist jetzt anders?

Mittlerweile habe ich einen anderen Umgang damit gelernt. Ich habe gelernt, dass man sich selbst aussuchen kann, wem man folgt und wessen Bilder man sieht. Irgendwann hab ich angefangen, Accounts zu entfolgen, die mir nicht gutgetan haben. Für mich hat das viel ausgemacht.

Und Sie haben Ihr Thema gewechselt. Früher waren Sie Modebloggerin, heute geht es auf Ihren Profilen um Selbstakzeptanz und Gefühle.

Ja, und ich bin nicht die Einzige mit einem großen Account, die so einen Wandel hinter sich hat.

Wird das Internet erwachsen?

Ich denke, was man hier sieht, ist, dass die Menschen im Internet erwachsen werden. Wir verändern uns und damit auch das, was wir darstellen. Und das können andere mitverfolgen.

Was ist das für ein Gefühl, zu wissen, dass Fremde Ihr Leben nachverfolgen können wie in einem Archiv?

Ich finde es gut. Ich habe mich ja bewusst dazu entschieden. Und ich finde es wichtig, dass andere auch sehen, dass man sich verändert mit der Zeit. Der Wandel gehört zum Leben dazu.

Es gibt einen Punkt in Ihrem Buch, da hat der Leser das Gefühl: Jetzt ist alles gut. Sie haben sich aber bewusst dagegen entschieden, das Buch an dieser Stelle enden zu lassen.

Ja, das wäre ein tolles Ende gewesen, eigentlich hatte ich auch geplant, das Buch dort enden zu lassen. Aber dann kam Corona und es war eben nicht alles gut. Dadurch habe ich erkannt, dass es auch Blödsinn ist, zu sagen, dass es irgendwann vorbei ist, und alles ist gut. Gerade ich, die immer predigt, dass Leben Wandel ist und man nie auslernt. Stattdessen nimmt es doch auch ganz viel Druck, zu sich selbst zu sagen: Es ist mal gut und mal schlecht, aber nichts von beidem ist für immer.

Das Gespräch führte Kim Torster.

Zur Person

Angela Doe (31) hat Fotografie studiert, ist Influencerin, Bloggerin und betreibt einen Online-Shop. Im November 2020 hat sie ein Buch über ihren Lebensweg veröffentlicht, das es kurze Zeit später auf die Spiegel-Bestsellerliste schaffte. Sie lebt in München.

Zur Sache

„Es ist okay“ ist im November 2020 im Ullstein-Verlag erschienen. Die Autorin Angela Doe beschreibt darin Passagen ihres Lebens, spricht über ihre Essstörung, das Erwachsenwerden, über die Fehler, die sich gemacht und was sie daraus lernen konnte. Does zentrale Message: Es ist okay, seinen eigenen Weg zu gehen. Und der muss nicht immer perfekt verlaufen. Ihr Buch richtet sich vor allem an junge Frauen.

