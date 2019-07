Der Findorffhof macht Geschichte lebendig. (Christian Kosak)

Einblicke in die Geschichte der Moordörfer gibt der Findorffhof in der Gemeinde Grasberg im Landkreis Osterholz. Das Ensemble aus elf Gebäuden mit zahlreichen Gerätschaften und Mobiliar ist mehr als ein Museum. Der Findorffhof gilt als kulturelles Zentrum der Gemeinde, das eifrig genutzt wird – und zum Inventar gehören Dinge, die in der gesamten Weser-Elbe-Region wohl einzigartig sind. Der Findorffhof weist gleichzeitig auf den Moorkolonisator Jürgen Christian Findorff (1720 bis 1792) und die Besiedlung der Region hin.

Einen kulturellen Treffpunkt im Ortsmittelpunkt schaffen und handfeste Hinweise auf die eigene bäuerliche Geschichte in einer ehemals unwirtlichen Moorregion liefern – diese Ziele hatten sich rund 50 Grasbergerinnen und Grasberger Mitte der 1970er-Jahre zu Zeiten der Gebietsreform gesetzt und einen Heimatverein gegründet. Man wolle in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und anderen Vereinen unter anderem die Bindung zur Heimat vertiefen, die plattdeutsche Sprache und die Volkskunst sowie die Eigenart des Landschaftsbildes pflegen, hieß es in der Einladung zur Gründungsversammlung im Juni 1974.

Die Vereinsgründer dachten dabei auch an den Bau eines Moorhofs mit historischen Gebäuden und Gerätschaften. Das Vorhaben gelang: Nachdem die Gemeinde ein entsprechendes Grundstück zur Verfügung gestellt hatte, setzte der Findorff-Heimatverein in der Folge schrittweise seine Ziele um. Bis heute sind auf der rund 4000 Quadratmeter großen Anlage mit dem Namen Findorffhof elf Gebäude entstanden.

Den Anfang machte ein Backhaus, auf das der Verein durch einen Tipp aufmerksam wurde. Das kleine Gebäude stand im Lilienthaler Ortsteil Oberende, wurde 1976 von Vereinsmitgliedern an Ort und Stelle abgetragen, nach Grasberg transportiert und auf dem Findorffhof wieder aufgebaut. Wie die Chronik verrät, kostete das Haus 700 D-Mark, die Rechnung wurde von einer Spenderin übernommen. Das Backhaus war der Beginn, dort wurde gefeiert, und dort wird im Steinbackofen bis heute Butterkuchen gebacken, wie die aktuellen Vereinsvorstände Hilde Bibelhausen und Magda Schimpf berichten. Auch beim nächsten Schritt bewiesen die Vereinsmitglieder ihr handwerkliches Geschick. Aus zwei alten Scheunen, die in den Grasberger Ortschaften Adolphsdorf und Rautendorf standen, machte der Verein ein Gebäude, in dem seit 1978 landwirtschaftliche und handwerkliche Gerätschaften untergebracht sind.

Handdruckspritze aus dem Jahr 1925

Etwa zur gleichen Zeit bauten Mitglieder der Feuerwehr auf dem Gelände ein Spritzenhaus aus der Grasberger Ortschaft Schmalenbeck mit einer Handdruckspritze aus dem Jahr 1925 auf. Kern der Anlage Findorffhof, zu dem auch ein Schiffschauer mit Torfkahn, ein Wagenschauer, eine Bleicherhütte, eine Flechtwerkscheune für Brennholz sowie Brunnenanlagen gehören, ist ein typisches niedersächsisches und Stroh gedecktes Bauernhaus. Das Material hierfür stammte von einem verfallenen Haus aus der Lilienthaler Nachbarortschaft Moorende und von einem Gebäude aus Augustendorf im Landkreis Rotenburg. Nach mehr als zweijähriger Bauzeit wurde das 24 Meter lange und zwölf Meter breite Bauernhaus im September 1985 eingeweiht.

Auf dem Findorffhof werden Feste gefeiert, Musik gemacht, Theater gespielt, Gäste aus der nahen und weiten Umgebung sowie aus den Partnergemeinden empfangen und Ehen geschlossen. Und auch Parteien nutzen den Hof für ihre Feste. Ein Einschnitt war ein großer Brand des Bauernhauses. „Das war nur schwer zu ertragen“, sagt Magda Schimpf zu einer Brandstiftung im Sommer 1994. Die Gemeinde entschloss sich zum schnellen Wiederaufbau und rund ein Jahr später wurde, auch dank vieler Spenden von Vereinen und Privatpersonen, das Richtfest und die Wiedereinweihung gefeiert.

Eigentümerin des Findorffhofes ist die Gemeinde Grasberg, der Findorff-Heimatverein übernimmt vertragsgemäß die Bewirtschaftung und Pflege und kümmert sich um kleine Reparaturen. „Der Hof ist beliebt“, sagt auch Heinrich Meyer, der sich mit einem Team um die Außenanlagen kümmert. Was fehle, sei der Nachwuchs. „Heute leben und arbeiten die Menschen anders, da bleibt für andere Dinge nicht viel Zeit", weiß Meyer. Leise Hoffnungen setzt der Heimatverein auf die örtlichen Schulen. Ob junge Leute einen ersten Zugang zur Ortshistorie und die Geschichte der Moorregion finden, hänge aber von den jeweiligen Lehrkräften ab, wissen Hilde Bibelhausen und Magda Schimpf. Den Findorffhof kennen und schätzen lernen könne man aber auch im späteren Alter. Zum Beispiel bei den regelmäßigen Klön- und Kaffeenachmittagen auf der historischen Anlage.

Zusätzliche Hoffnung setzen die Vereinsmitglieder in ein bevorstehendes Fest: 2020 jährt sich der Geburtstag des Namensgebers Jürgen Christian Findorff zum 300. Mal und dies soll landkreisweit entsprechend begangen werden. Außerdem kann der Hof mit einer stattlichen Sammlung von Werkzeugen und bäuerlichen Haushaltsgegenständen aufwarten. Wohl einzigartig in der Region zwischen Elbe und Weser ist eine große Zahl funktionstüchtiger Webstühle und Spinnräder auf dem Dachboden des Bauernhauses – und dort werde jeden Dienstagabend in einer Gruppe gesponnen und gewebt, wie Magda Schimpf vom Heimatverein berichtet.

Moorkolonisation vom Staat eingeleitet

Die Moorkolonisation in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde vom Staat eingeleitet. Ohne Erlaubnis und Anweisung sollte niemand das Moor nutzen, hieß es in Berichten der kurhannoverschen Verwaltung. Die planmäßige Besiedlung des Moores ist eng mit dem Namen Jürgen Christian Findorff verbunden. Der spätere Moorkommissar Findorff wurde 1720 in Lauenburg an der Elbe geboren und kam früh mit dem Wasser und dem Wasserbau in Berührung. Sein Name tauchte in dieser Region erstmals um 1750 auf, als mit Neu Sankt Jürgen und Wörpedorf die ersten Dörfer zur Besiedlung ausgewiesen wurden. In den folgenden Jahren gründete Findorff weitere Siedlungen im Dreieck Lilienthal, Bremervörde und Osterholz-Scharmbeck, darunter viele Ortschaften in den heutigen Gemeinden Worpswede und Grasberg.

Dabei folgte der 1771 zum Moorkommissar ernannte und 1792 gestorbene Findorff einem Prinzip. Die Siedlungen lagen an einem Damm, von dem aus schmale und lange Landstücke ins Moor ragten. Die Grundstücke wurden durch Gräben unterteilt, die zur Entwässerung und dem Transport des Torfes dienten. Verlief in der Nähe ein Fluss, wurde ein Schiffskanal dorthin angelegt. Die ersten Siedler lebten häufig in Moorkaten, später in den typischen niedersächsischen Bauernhäusern, in denen Menschen und Tiere unter einem Dach ihren Platz fanden. Die Wohnhäuser mit Wänden aus Fachwerk hatten eine Diele mit Bereichen für das Vieh, dazu Stuben und Schlafbutzen. Platz war ebenso für Arbeitsgeräte und einfache Werkzeuge. Die sogenannten Moorbauern verdienten ihr Geld mit dem Handel mit Torf, später auch von den Erträgen der Landwirtschaft.

Einen Eindruck von den Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen des 18. und 19. Jahrhunderts kann man sich auf dem Grasberger Findorffhof machen. Das Gelände in der Ortsmitte in Sichtweite der Kirche kann jederzeit besichtigt werden, Führungen sind nach Absprache unter der Telefonnummer 04208/ 12 44 möglich. Informationen auch unter der Adresse www.grasberg.de und www.findorffhof.de.